台美關稅延燒台中市長選戰 許育璿、吳宗學：審查是為產業民眾把關 17

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

美國總統川普27日指出，南韓國會拒審協議，認定韓方無意履行關稅承諾，直接將關稅從15%調升至25%，而台灣同樣面臨關稅15%、且國會須審議，但立法院副院長江啟臣一句「嚴審關稅」，讓綠營批評江讓產業淪為政治鬥爭的祭品，意外讓台美關稅延燒至台中市長選戰。對此，台中北屯區市議員擬參選人許育璿今（28）日表示，行政院說談好協定了，但連一張公文都還沒送到立法院，在野黨連內容都沒看過，何來阻撓之說？

廣告 廣告

「這不是找麻煩，是為了保護台灣人的利益。」許育璿解釋，按照法律規定，這麼重要的貿易協定一定要經過立法院審查，執政黨大張旗鼓宣傳功勞，卻遲遲未送合約內容至立法院，反而先派立委出來罵在野黨會阻擋。他痛批，像考卷都還沒發下來，就先指責監督的人會打不及格，這根本是為了掩飾心虛的政治演戲。

許育璿強調，政府的責任是幫台灣爭取競爭力，而不是把台灣人的老本送人，來換取自己的政治面子。他說，江啟臣要求審查，就是為了幫產業、民眾把關，立法委員審查貿易協議，就是不要讓政府在「黑箱」裡把台灣的長遠利益賣掉。

許育璿強補充，台灣進度已經落後，已經讓產業失去先機，呼籲政府應拿出真正的產業升級配套，而不是把關稅議題當成吵架的擋箭牌。台中是精密機械、工具機、手工具等產業的老家，產業和勞工要的是實質的幫助，不是政客為了選票製造的社會對立。

台美關稅延燒台中市長選戰 許育璿、吳宗學：審查是為產業民眾把關 19

國民黨北屯區議員擬參選人吳宗學也說，行政院至今根本還沒將「台美貿易協議」送入立法院審議的事實，別拿台中產業界當政治抹黑的祭品，民進黨現在是在演「恐嚇秀」給台中鄉親看嗎？

吳宗學表示，目前協議版本還躺在行政院辦公室裡，根本還沒掛號送進立法院程序委員會，執政黨團行政效率低落，連基本的法制作業都還沒完備，現在卻急著跳出來扣帽子，這不是「作賊喊抓賊」，什麼才是？

吳宗學強調，在野黨要求審查是為了替台中手工具、工具機產業守住最後的生存底線，確保每一條協議都不會變成「賣台條約」。他認為，民進黨政府在談判桌上無法掌握美方動態，甚至可能在談判過程中犧牲了產業利益，才導致現在人心惶惶。

吳宗學說，民進黨無視行政程序，強行將「行政院的延宕」甩鍋給立法院，並惡意連結到2026市長選舉，這種「沒建樹、只會鬥」的作風，才是台中產業發展最大的絆腳石。呼籲綠營停止造謠，要行政院趕快把協議送出來。

行政院經貿辦表示，台灣首次與美方實體磋商談判時，談判團隊就清楚表達台灣有「國會保留」法律條款，而待簽署台美對等貿易協定後，會將2份台美投資備忘錄（MOU）一同送交國會，盼談判結果獲得支持。

照片來源：取自許育璿、吳宗學臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

憂遭川普懲罰關稅25% 陳素月：勿讓台灣成下一個南韓

苗栗露營區涉違法開闢 鍾東錦祭鐵腕裁罰並移送檢方

【文章轉載請註明出處】