「台美關稅快談完」黃國昌匆忙赴美 她大酸：是被叫去當面講清楚

吳靜怡大酸，黃國昌此次去美國，原來是被叫去「當面講清楚」。資料照，李政龍攝



民眾黨主席黃國昌週日宣布率團訪美，並稱要赴美談關稅，不過《紐約時報》當地時間週一（1/12）率先披露，台美貿易協議已接近完成，美方擬將台美關稅稅率調整至15%。政治評論員吳靜怡對此大酸「原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚」，關稅談判已到最後一哩路，美方在意的是台灣內部風險。

吳靜怡今日在臉書發文表示，《紐約時報》揭露美國政府已接近和台灣完成貿易協議、對台進口關稅可望對齊日、韓，降至15%，代表台灣已正式被納入美國可信賴的供應鏈體系，台積電加碼投資意味美國半導體戰略正朝向制度化落實，關稅消息已非單純的經貿新聞，而是戰略協議即將定案的明確訊號。

廣告 廣告

吳靜怡指出，當關稅協議談判到最後一哩路，美國在意的是台灣「內部風險」，當前台灣內部不斷出現特定在野黨立委，提出和中共敘事高度重疊的疑美、疑軍、疑賴論述，黃國昌恰巧在這個關鍵節點被安排赴美，時間點之精準，讓人很難單純視為巧合，從國際政治的角度來看，這更像是「當面過來給我講清楚」，直接進行關鍵政治溝通。

吳靜怡認為，當貿易協議進入法律審視、即將公布的階段，美方真正關切的是台灣內部政治是否會在最後關頭失速？擋中央總預算、擋軍購，難道連關稅也要擋？這些都讓立法院成為新的不確定變數。

吳靜怡直言，之所以選擇黃國昌，「因為他代表的不是個人，而是一個政黨和一種政治風險！」從國防預算反覆受阻，到立法院高度對立的政治操作，這些行為在國內或許可被包裝為「監督」或「改革」，不過在美方國際戰略夥伴眼中，看的卻是另一件事，就是台灣的制度是否仍然具備民主國家的穩定兌現承諾能力？

吳靜怡分析，現在關稅快談完了，黃國昌被美方找去，從時序與背景來看，就是要提醒國民黨和民眾黨，不要在最後階段製造政治變數，拖累全台灣的經濟，「國防預算可以有辯論，但不要無限上綱成杯葛工具；台美合作需要的是制度穩定，而非國內政治秀場。」

吳靜怡表示，美國不會介入台灣內政，但會清楚劃出紅線，藍白可以吵，但不能在戰略關口失控、挑釁川普，觸碰美國此刻最敏感的政治與經濟紅線，「請藍白立委，此刻，請勿拖累台灣蓬勃的科技產業發展！」

更多太報報導

台美關稅稅率何時公布？路透：本月底之前

紐時搶先披露台美關稅15% 律師揭背後用意：不讓黃國昌割稻尾

黃國昌率團拜會白宮國安會、AIT總部 交流細節全保密