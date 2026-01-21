台美關稅意外增強台灣貿易體質？李淳讚睽違25年：讓台灣繼加入WTO後第二次轉骨

此次台美關稅談判與美方在各產業別上磋商協調，稅率15%不疊加、232條款最惠國待遇結果公布後傳產不僅鬆了一口氣，部分產業更讚變相提升些微優勢。對此，前駐歐盟代表李淳今（21日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，過去關稅保護講了20年，說要加入CPTPP、簽FTA，結果此次關稅迎來自25年前加入WTO的一次體質強化，堪稱是「第二次轉骨」。

提到社會相當關注的汽車關稅，李淳說，其實九成以上的工業、製造業產品本身關稅就很低了，因此可能3%的關稅未來會降到0%，下降一點的影響不大；但汽車是從17.5％降到0%，所以消費者對此很高興。

李淳表示，像日本的豐田汽車是在台灣最大的國產車製造商，帶動很多周邊零組件的生產鏈，若台灣產能縮減，改部分進口，確實可能在短期內造成影響。但他直言，關鍵不是用關稅去保護國產，而是要如何讓供應鏈和周邊零組件可以在沒有關稅保護下，趕快站起來。



李淳提到，畢竟除了美國市場以外，還有其他國際市場可以經營，大家關稅保護講了20年，要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、要簽署FTA，而此次台美關稅談判解決不少過去的問題，「至少讓台灣體質上，繼25年前加入WTO後，第二次轉骨。」

(圖片來源：新聞放鞭炮)

