台美關稅成果頻遭抹黑！王時齊憂被拖累 預言藍白下一步

台美關稅談判結果16日出爐，台灣除了獲得15%且不疊加的稅率外，也是全球首個232條款優惠國，而此行代表台灣前去美國談判的行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮也於今（19）日清晨抵達台灣桃園國際機場。但如此豐碩的成果，卻不被藍白樂見，甚至多次提出批評。對此，資深媒體人王時齊就預言藍白下一步！

資深媒體人王時齊表示，台美關稅成果頻遭抹黑。（圖／新台灣加油）

王時齊在三立談話節目《新台灣加油》中表示，台灣關稅談判拍板後，國內整體氛圍「一片叫好」，國際也對台灣給予肯定，而台灣的主要競爭對手韓國，在消息出爐當天就出現多篇關注報導，包含韓媒《中央日報》以「韓國半導體陷入沉重苦思」形容當前情勢，另有媒體關注韓國是否能爭取到與台灣同等水準的關稅豁免，也有報導指出「美國與台灣達成關稅半導體協議，韓國陷入苦思」。她指出，韓國媒體之所以緊張，關鍵就在於韓國談到的條件並未優於台灣，科技與半導體產業的競爭力是否受到影響，也成為韓國社會關切的焦點。

由行政院副院長鄭麗君率領的關稅團隊，於今（19）日清晨抵達台灣桃園國際機場。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

王時齊表示，由於相關報導持續發酵，韓方也不得不做出回應，並對外說明「正在試圖看看能不能再開啟韓美新的協議、對話」，顯示台灣此次談判結果確實具有優勢。

但在國際盛讚、台灣主要對手眼紅此次談判成果，台灣政壇中卻仍有人不願認同成果。王時齊談到，台灣此次派出的談判團隊具備高度專業性，其中楊珍妮累積數十年談判經驗，被視為談判領域的專業人才；她也形容鄭麗君為「政策控」，對細節要求嚴謹。她指出，儘管如此，國內仍出現「黑箱」、「掏空台灣」等質疑聲浪，甚至延伸到對鄭麗君學經歷的批評。

台灣成為全球首個232條款優惠國，讓韓國相當震驚。（圖／新台灣加油）

王時齊進一步提到，近期網路上也出現新的說法，稱台灣半導體供應鏈有40%將移往美國，並質疑接下來還會有更多攻擊方向。她也指出，後續相關關稅協定送進立法院後，藍白仍可能持續採取「往後拖延」的策略。

