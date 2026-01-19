台美關稅戰場進國會！江啟臣拋「扮黑臉」嚴審

行政院長卓榮泰親自到桃機迎接鄭麗君率領的關稅談判小組。（圖／東森新聞）





台美關稅結果出爐後，行政院副院長鄭麗君率領談判團今（19）日返台，由行政院長卓榮泰親自接機，府政院齊喊，希望立法院支持台美貿協定。不過在野黨立委就質疑，執政團隊細節蓋牌，就擔心農漁食安會被犧牲，更表示接下來將嚴審關稅衝擊評估報告，這樣「扮黑臉」是為了替談判團隊，增加與美方洽簽的底氣。

行政院副院長鄭麗君返台，卓揆親自來接機，政院定調凱旋歸國，因為這次鄭麗君率團談定台美對等關稅15％不疊加，隨團代表楊珍妮政委想起過程感動落淚。

行政院副院長鄭麗君：「禮拜二院長會率我們談判小組召開正式的記者會，向國人來報告。」

鄭麗君還不能休息，20號再開記者會，據了解談判團隊及政院三長都會出席，對外說明台美溝通成果，以及因應關稅對策，畢竟在野強烈質疑台美關稅細節蓋牌，就怕犧牲農漁食安。

立委（國）王鴻薇：「根本掩蓋了，是使得我們把龐大的投資資金要轉向美國，讓台灣產業空洞化的危機。」

立委（國）林沛祥：「傳產跟就業機會怎麼辦，政府具體的因應方案是什麼，行政院必須將完整的談判內容，送立法院來審查。」

關稅戰場從美國來到國會，立法院副院長江啟臣也強調接下來將嚴審，衝擊影響評估報告，扮黑臉不是一昧反對，而是要替談判團隊，增加跟美方洽簽底氣。

立委（民）鍾佳濱：「江副院長願意這樣表達，我相信國民黨，中國國民黨才能夠體會，要站在台灣人民這一邊，不要站在敵對的那一邊。」

立委（國）牛煦庭：「在野黨在這個過程中，本來就要扮演產業守護者，還有相關把關者角色，盡速在這過程中，把資訊做清楚的揭露，不要再用黑箱，或要求盲信方式來處理。」

府院期盼國會，支持台美貿易協定，還沒進到下一步，朝野陣營隔空喊話，恐再掀起國會震盪。

