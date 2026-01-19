台美關稅投資數千億 新台幣恐面臨貶值壓力

台美關稅協議正式落地，台灣承諾對美投資數千億，市場擔心，不論是企業直接投資，或是由政府擔保的金融機構融資，最終都會形成「賣出台幣、買入美元」的需求，新台幣恐面臨貶值壓力。另外，國際貨幣基金在報告中點名，台灣是目前外匯市場曝險程度最高的國家。

IMF示警台灣美元曝險45倍！ 短時間難吸收衝擊

19號新台幣兌美元匯率，以31.55元開盤，升2.2分。圖／台視新聞

根據金管會統計，截至去年11月底，國銀外幣存款餘額達新台幣15兆2565億元，創下歷史新高，主因正是台幣貶值影響。但台美關稅底定後，金融圈人士擔憂，不論是企業直接投資，或是由政府擔保的金融機構融資，再投資美國，最終都會形成「賣出台幣、買入美元」的需求，若資金集中在短時間匯出，新台幣恐面臨貶值壓力！

不過，證期雙照分析師翁偉捷指出，「投資的金額基本上它是個額度，沒有一個比較明確的規範，甚至在時間限定上面，也沒有任何規則可以做依循，很難去說新台幣未來一定會貶到哪裡。」

匯率問題也受到國際機構關注，國際貨幣基金在《全球金融穩定報告》中點名，外匯市場曝險程度最高的國家，就是台灣，匯率曝險美元資產與市場交易量的比率達到45倍，主要原因是台灣，外匯市場規模較小，比率才明顯拉高。IMF示警，這種結構性失衡，可能會讓外匯市場，難以在短時間內，吸收相關衝擊。

對此，分析師顏志恆認為，台幣的外匯存底不會到沒有辦法穩定市場，短線上新台幣會有貶值的壓力，但長期而言其實新台幣就十年期的線來看，維持在31.5塊到32塊去做震盪。

另外，半導體供應鏈傳出，台積電今年將持續加碼在台投資，規劃在南部科學園區與嘉義地區，再興建「4座先進封裝廠」，預計22號對外說明，企圖打破外界，存在「美積電」的認知說法。

台北／林品瑄、王秋明 責任編輯／陳盈真

