台美關稅拍板前景明朗！主計總處：不確定性降低 看旺今年經濟成長上調

主計長陳淑姿。廖瑞祥攝



隨著台美關稅談判定案，立法院財政委員會下週一（1/26）邀請財經部會針對台美關稅貿易協議內容對國家整體財經、產業等進行專題報告，行政院主計總處報告率先出爐，強調成功爭取到對等關稅調降至15%不疊加最優惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，將顯著降低對國內經濟不確定性，並大幅提升台灣產業的國際競爭力 ，預期今年2月極有機會調升全年的經濟成長預測 。

主計總處指出，台灣作為貿易導向國家，出口表現已跨越6000億美元的新里程碑，受惠全球高速運算與人工智慧商機的噴發，我國對美出口在去年呈現爆發式成長，增幅接近8成，金額更一舉逼近2000億美元大關 。

廣告 廣告

這股強勁動能也改寫台灣的出口地區結構，美國市場的占比從十年前的僅約1成，快速攀升至超過3成，正式超越中國及香港，成為台灣最重要的出口目的地 ；其中，資通電子產品占對美出口比重超過8成，是推升對外出超的主要來源 。

在產業投資方面，台美關稅協議深化雙邊的AI戰略夥伴關係，半導體供應鏈將以「台灣模式」與美方合作 ，國內指標性企業如台積電與大型伺服器組裝廠，已規劃投入數千億美元進行自主投資，政府亦將建立完善的信用保證機制與融資額度，支持企業在關鍵領域的布局 。

主計總處強調，雖然廠商因應客戶需求適度展開海外布局，但台灣憑藉完整的供應鏈優勢，依然是高階產能與研發的核心 ，目前國內業者仍持續擴增在台投資，如台積電正加速建置多座先進製程晶圓廠，將帶動封測等上下游產業鏈的生產動能，顯示台灣作為全球投資與生產中心的地位依舊穩固 。

針對民生關切的通膨問題，主計總處觀察消費者物價指數（CPI）增幅已逐年收斂，預期今年受惠於國際油價下跌及服務類價格持穩，整體漲幅將連續兩年維持在2%的警戒線之下，此外，貿易協議中相關稅率的調降，將進一步降低進口成本，對於平抑國內整體物價具有正面助益 。

主計總處指出，過去因貿易環境不確定性較高，預測時採取較為保守的立場，然而，隨著台美達成貿易協議，總體經濟前景轉向明朗，不僅有利於傳統產業提升競爭力，對整體出口成長也有顯著助益，預計2月中旬更新的情勢報告中，經濟成長率上調的機會相當高 。

更多太報報導

就業市場熱！2025全年失業率3.35%創25年新低 勞參率改寫近36年紀錄

AI需求撐盤！去年前11月實質總薪資年增2.34%、創10年最高

2025年CPI為1.66%創五年新低! 主計總處：連8月低於通膨警戒線