台美關稅拍板降至15% 蔣萬安：盼政府守住護國神山

行政院副院長鄭麗君今（16）日在駐美代表處召開記者會，對外說明台美對等關稅談判成果。根據行政院說明，台灣對等關稅已確定調降為15%，且不疊加最惠國待遇(MFN)，半導體及其衍生產品亦在美國232條款下取得最優惠待遇，並同步擴大供應鏈投資合作及深化台美AI戰略夥伴關係。對此，台北市長蔣萬安今日回應表示，在國際經貿變局下，社會普遍期待政府能妥善因應，確保產業根基穩定，「希望政府能夠守住護國神山，根留台灣」。

蔣萬安指出，這段期間台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響。（圖／記者鄧宇婷攝）

鄭麗君在說明談判成果時則指出，此次所謂的「台灣模式」與日、韓不同，目標是在支持台灣產業持續壯大的前提下，協助產業、拓展國際布局，同時回應美國重建本土供應鏈的政策方向，藉此達成互利雙贏。她也強調，台灣是全球第一個就美國未來可能適用232條款，取得相對完整且最優惠待遇的夥伴，顯示美方對台灣半導體戰略地位的高度重視

蔣萬安當天上午前往松山區出席「與里長有約」活動，會前接受媒體聯訪。對於美國商務部長盧特尼克公開表示，目標在川普總統任內將台灣半導體供應鏈產能約40%轉移至美國，引發「產業外移、掏空台灣」的疑慮，蔣萬安指出，這段期間台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響。他也強調，「許多台灣人民也都希望政府能夠守住護國神山，根留台灣。」

