台美關稅拍板／三三會提醒企業應多元布局 工商團體：別依賴單一市場
台美關稅談判成果出爐，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識。工總、商總、工商協進會等團體均表肯定。三三會理事長暨台玻（1802）董事長林伯豐則提醒，企業不能依賴美國單一市場、仍應強化區域多元布局；商總理事長許舒博也指出，針對產業赴美，盼設置投資專責部門單一窗口、推動中小企業投資綠色通道。
林伯豐表示，肯定政府的努力，但目前協議等同依賴台積電一家企業赴美投資，換取調降關稅。企業仍要自己努力，不應依賴美國單一市場，應積極拓展美國以外的其他區域。
和碩董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢指出，15%稅率與日、韓一致，這個條件讓許多傳統產業銷美能與日、韓競爭者平起平坐，這是好事。
商總理事長許舒博則指出，針對5,000億美元投資協議，目前尚無時間表，但仍有時間壓力，既然美方承諾協助廠商取得土地、水電及稅務、簽證等資源，建議政府可設置專責部門，以單一窗口與美方對接，以協助有意赴美投資業者，尤其是中小型企業，取得「綠色通道」、進而得以順利布局。
工總表示，多數製造業均肯定談判結果有效降低關稅障礙，對資通訊產品、機械設備、工具機、扣件、水五金、汽機車零組件等產業而言，有助穩定既有客戶關係及中長期訂單布局。
不過，工總也提醒，未來不排除美方可能針對貿易夥伴重啟或加強匯率政策調查機制；台灣出口業者有相當比率為中小企業，長期應關注供應鏈調整及產業結構失衡所帶來的可能影響。
工商協進會建議，對於台美投資協議，應區分企業投資與政府保證兩部分，審慎處理。就2,500億美元之企業投資部分，因涉及整體產業供應鏈長遠布局，建議政府推動海外合作同時，同步強化「投資台灣」政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣。建議政府應儘速與金融體系協商，對於專案信用保證之授信標準建立透明機制，落實對產業海外布局的實質支持。
