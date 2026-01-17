台美關稅拍板！中國急跳腳反對 外交部冷回：無權置喙

外交部長林佳龍。（圖／外交部提供）





台美經貿關係取得重大里程碑。兩國針對關稅談判於16日達成共識，台灣確定取得15%且不疊加的最惠稅率，待遇與日、韓等國對等。

此外，針對關鍵的「232條款」關稅，台灣的半導體及其衍生品也成功爭取到最優惠待遇。然而，此舉引發中國外交部強烈不滿，怒嗆反對台美商簽協定；我國外交部則強硬回擊，指中方言論凸顯其霸權心態。

談判目標全數達成 行政院赴美說明成果

本次台美關稅談判結果底定，由行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團完成。除了確立15%的最惠國待遇（MFN）且不疊加稅率外，談判成果還涵蓋了深化台美AI戰略夥伴關係、擴大供應鏈投資合作，以及半導體衍生品的關稅減免等多項預定目標。

鄭麗君與楊珍妮隨即於美國召開記者會，說明這次談判對台灣產業競爭力的重要意義，特別是半導體領域取得的優惠待遇，將更有利於台美供應鏈的深度連結。

中方重申「一中原則」 堅決反對台美合作

針對台美談判達標，中國外交部發言人郭嘉昆於16日的例行記者會中表達強烈抗議。中方怒嗆，「堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」，並敦促美方應恪守一個中國原則與中美三個共同聯合公報。

外交部：中國無權干預 主權屬於台灣人民

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部表示，欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團隊順利與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，順利完成談判。

外交部說，將在此一基礎上，以及在賴清德總統與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

