中華民國外交部發言台（圖／資料照片，圖源：翻攝自中華民國外交部YouTube）





台美完成關稅談判，對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇等多項共識。中國外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會上表示，中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報。對此，外交部表示，中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

廣告 廣告

外交部欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團隊順利與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，順利完成談判。外交部將在此一基礎上，以及在賴清德總統與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

更多新聞推薦

● 台美關稅拍板！中方喊「堅決反對」 外交部：無權置喙他國主權行為