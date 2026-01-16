台美關稅拍板！中駐美使館嗆撤回：違反一中

▲台灣與美國達成關稅貿易協議，引發中國駐美大使館抗議。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與台灣達成15%關稅貿易協議，包含台灣科技企業在美國的2500億美元直接投資、台灣政府2500億美元的信用保證融資（追加投資）。美商務部長盧特尼克更直言，台灣知道要投資美國，讓川普開心。對此，中國駐美大使館痛批協議違反一中原則，要求美國立即撤回，否則將承擔後果。

港媒《南華早報》報導，美國商務部今宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅，稅率從20%降至15%且不疊加，導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台灣企業則承諾，對美國半導體、能源與人工智慧領域直接投資2500億美元，台灣政府2500億美元的信用保證融資（追加投資）。

廣告 廣告

盧特尼克（Howard Lutnick）表示，「他們（台灣）需要讓我們的總統高興，對吧？因為我們的總統是保護（台灣）的關鍵」。

對此，中國駐美國大使館向《南華早報》發表聲明，對其所稱的「所謂協議」表達「強烈譴責」，並要求華府「撤銷」該項協議。

大使館發言人劉鵬宇批評美國「刻意」推進相關談判，稱此舉「嚴重違反」一個中國原則以及中美三項聯合公報，違背華府僅與台灣維持非官方關係的承諾。

劉鵬宇也敦促美國「立即停止推進並撤銷這項所謂協議，停止向『台獨』分裂勢力釋放錯誤訊號，否則一切後果將由美方自行承擔」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

15%關稅條件？台積電CFO談擴大對美投資：尖端技術會留在台灣

台灣也加入15%關稅俱樂部！韓媒：將直接影響韓國半導體

關稅幾%、台積電蓋幾座廠非重點！翁履中：台灣需要智慧看清全局