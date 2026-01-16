台美關稅拍板 侯友宜籲政府保護中小企業

新北市長侯友宜呼籲政府要保護中小企業。（王揚傑攝）

台美關稅拍板15％、不疊加。美國商務部長盧特尼克指出，川普總統目標是任內將台灣半導體產能的40％轉移至美國。新北市長侯友宜今（16）日表示，半導體產業是台灣經濟命脈，政府一定要謹慎以對，守護台灣最重要的核心產業；此外，台灣98％是中小企業，中小企業才是我們的根，政府一定要保護中小企業。

侯友宜說，台美貿易有進展是件好事，半導體產業是台灣經濟的命脈，所以政府一定要謹慎以對，守護我們最重要的核心產業。除此之外，特別是台灣有98％都是中小企業，中小企業才是我們的根，大企業可以海外佈局、分散風險，對於中小企業的挑戰，政府要重視這一個區塊，一定要投下更多的資源來保護我們的中小企業。

侯友宜強調，新北市一定會站在中小企業這一邊，做好整體衝擊的配套措施，讓更好的人才、更多的產業，能夠永續深耕，這是我們最重要一環。新北市還有很多的製造業，我們也要多多關心，我們會跟製造業並肩作戰。

