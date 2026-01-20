台美關稅拍板、全球工業生產循環回溫 台灣工具機產業2026有望全面復甦

【記者呂承哲／台北報導】台灣工具機產業歷經2025年結構性修正與市場盤整後，2026年開春即迎來關鍵轉折，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今（20）日舉辦「TMTS 2026暨工具機產業展望記者會」，強調在全球工業生產循環正式回溫，在半導體擴產、能源轉型與航太國防需求同步升溫帶動下，高精密設備需求明顯回籠，在台美關稅談判拍板背景下，產值與出口獲利可望於2026年全面甦醒。

TMBA表示，3月登場的台灣國際工具機展（TMTS 2026），匯聚400家廠商、1,800個攤位，展期4天預計吸引7萬名專業人士，其中包括3,500名國際關鍵買主。參展攤位全數額滿，仍有百家業者候補，顯示台灣業者積極搶攻2026年全球轉單紅利。

廣告 廣告

TMBA理事長陳紳騰指出，台美對等關稅由原稅率調降至15%，且不與最惠國待遇（MFN）疊加，讓台灣正式取得與日本、韓國、歐盟相同的「最優惠盟國待遇」，大幅改善台廠在美國市場的競爭條件。他強調，這不只是稅率下調，更是進入新一輪全球競爭的門票，過去承受的高實質稅負得以鬆綁，釋放出的利潤空間，將直接轉化為研發與轉型動能，帶動工具機與零組件產業重回成長軌道。

本屆展會以「AI賦能．智造永續」為主題，首度以「生態系」方式跨品牌展出，聚焦AI與永續雙軸轉型，全面對標半導體、國防航太、先進車用等高端應用市場。參展陣容涵蓋友嘉、上銀、永進、東台、程泰、發那科等指標廠商，並設有德國館、瑞士館、美國館、韓國館及刀具、軸承等專業館別。其中，永進、東台等14家業者首次以生態系形式整合上下游資源，展現跨品牌協作的完整智慧製造解決方案，突顯台灣供應鏈整合實力。

展會同步導入多項創新機制，包括首屆「AI標章」與第三屆「節能標章」頒獎，建立智造與節能新指標，並推出「找金導覽」協助買主精準媒合優質廠商。國際論壇與umati專區則聚焦設備互聯、能源管理與產業標準化，延續台灣在全球智慧製造體系中的關鍵角色。

TMTS 2026落腳台中，也充分發揮大台中工具機聚落「前店後廠」優勢，讓國際買主在展場看技術、走訪廠區驗證產線，提升採購決策效率。主辦單位並透過TMTS APP結合數位尋寶活動與接駁規劃，強化觀展互動性，打造2026年最具指標性的製造業盛會。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

高爾宣升格二寶爸 公開讚嘆老婆！幸福人生湊成「好」字

「一道光」照進台灣工具機！產業喊打團體戰迎戰全球 鎖定新一波商機

男裝周｜許光漢米蘭帥照大放送 PRADA用記憶書寫時間的層次

