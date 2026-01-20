台美關稅拍板 卓揆澄清企業投資、政府信保不同：寫成5000億是錯的

台美關稅談判結果拍板定案，確定調降為15%不疊加，並獲得232條款最優惠待遇，我方則要提供美方2500億美元的半導體投資、2500億美元信用擔保。行政院正、副院長卓榮泰、鄭麗君今（20）天召開記者會，卓揆強調，企業投資與政府信保的2500億不同，寫成5000億是絕對的錯誤。另外，除了讚許我方針對國際經濟情勢進行提前推估及分析，他也特別感謝副院長鄭麗君長時間的付出，順利完成這項任務。

卓榮泰表示，從2024年10月美國大選還在進行時，政府就感覺到未來新的國際經濟的情勢會有所轉變，所以當月即成立行政院「經濟外交工作小組」，11月又成立「台美經貿專案小組」，該小組自此密集工作。在川普宣布對等關稅之後，小組提出一份對產業衝擊的報告，該報告從各種關稅的變化，對我國各項產業的低推估、中推估、高推估，分別設定不同的情境進行深入研析，再提出具體方案，當時低推估是關稅增加10%，對產業的衝擊可能達到300多億，中推估是20%，衝擊達500多億，高推估則為30%，衝擊達800多億。

卓榮泰坦言，要是沒有專案小組持續好幾個月的推估和分析，不可能在4月3日就提出報告，並在4月4日向媒體跟國人報告。在這項推估當中，政府就產業對等關稅所受衝擊提出了880億的產業支援方案，衍生到後來就是特別預算當中的930億，而我國提出這個產業支援方案的時候，絕對是全球第一個提出對產業支援的政府跟國家，因此特別感謝鄭麗君跟所有部會首長在那段時間的投入，我方才能及時因應 。

卓榮泰說，政府一直關注國際情勢的發展，尤其是美方大選可能對世界經貿情勢帶來的新變局，所以從4月3日以後的10天內，府院進行超過20場次的院內會議、產業座談、媒體溝通，總統也連續兩天在府內邀請ICT產業以及傳產產業，展開進一步的瞭解，並錄製影片向國人說明我國因應美國對等關稅，做出必要原則的宣示。

卓榮泰提到，在談判過程中我方由副總統蕭美琴提出並制定了「黃金計畫」，是為了讓美方政府最重視也能理解我方周延準備的一個方案，果然遞交時被擺在最明顯的位置，至於黃金計畫的內容，鄭麗君在一次討論中提出「台灣模式」，希望由產業自主投資，由台灣的金融機構來協助國內的產業，並由政府進行信用保證。不過卓榮泰強調，2500億是國內企業自主直接的投資，另外的2500億是政府運用信用機制保證，兩者並不相同，寫成5000億是絕對的錯誤，也會讓後續的談判發生不必要的困擾，呼籲民眾不要混淆。

卓榮泰也別點名感謝鄭麗君，他提到，今天剛好是總統賴清德自去年5月20日上任後滿1年8個月，而從去年4月2日川普宣布對等關稅至今將近10個月，鄭麗君在就職的20個月當中，有將近一半的時間都在談判，且除了談判，她也為國家和行政院執行許多重要工作，尤其長時間的談判對體力跟心裡都是極大的考驗，甚至壓力大到講話都在顫抖，他也大讚鄭麗君有「超人的體力和耐性」，把這項工作處理得很好。

卓榮泰提到，與其他國家相比，我國為談判準備的條文內容豐富又完整，所以取得了比較好的戰略地位，但往後還有貿易等協定還要繼續談判，相信鄭麗君同樣會完成這項重要的工作，行政院跟總統府也會隨時給予全力的支援。

