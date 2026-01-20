台美關稅拍板！ 卓榮泰揭「黃金計畫」與「台灣模式」關鍵布局

行政院長卓榮泰揭露台美關稅談判關鍵布局。(資料畫面)

台美歷經9個月的關稅談判，至今取得階段性成果。行政院長卓榮泰指出，副總統蕭美琴提出的「黃金計劃」目的在於讓美國清楚理解台灣已做好周延準備；而「台灣模式」則有助於在談判中建立台灣具備長期承諾與可持續執行力的形象。

行政院今（20日）上午舉行台美關稅談判說明記者會，行政院長卓榮泰說明，為因應美國對等關稅政策帶來的衝擊，在台美經貿談判過程中，行政院政委楊珍妮親自說明副總統蕭美琴提出的「黃金計畫」，為協助美方理解台灣在產業結構、投資動能及供應鏈角色上的戰略價值，並具備可即時落地執行的行動方案。

隨著「黃金計畫」逐步展開，談判團隊也進一步提出「台灣模式」的概念。卓榮泰指出，「台灣模式」是由產業自主投資、政府透過制度工具加以支持，展現市場機制與政策工具並行的運作架構，此設計有助於在談判中建立台灣具備長期承諾與可持續執行力的形象。

至於外界關注的資金規模，卓榮泰強調，所謂「2,500億美元（約8.4 兆台幣）」並非外界誤傳的「5,000億美元（16.75兆新台幣）投資案」。實際上，2,500億元（約8.4 兆台幣）是指國內企業依其全球布局與產業發展策略所進行的自主投資，屬於企業決策行為，而另一個2,500億美元（約8.4 兆台幣）則是政府運用信用保證機制，透過國內金融機構協助產業取得融資支持，兩者性質、資金來源與運作方式完全不同。





