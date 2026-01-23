台美關稅拍板！ 卓榮泰走向產業聽取心聲：全面溝通和座談

台美關稅談判1月16日落幕，確定降到15％，行政院長卓榮泰今日下午一連參訪台南科技、精密產業2家業者，並與汽車產業座談。他受訪時表示，已經讓業界感受到政府從一開始32%的對等關稅到20%，現在調整為15%，現在政府就是積極走向民間和產業，來全面跟產業界做各種溝通，座談。

卓榮泰受訪。（圖/行政院提供）

卓榮泰今天（23日）下午參訪台積電供應鏈廠商、台南永康區錸恩帕斯科技公司，他受訪時表示，政府的談判團隊經過長達9個多月的時間跟美方談定了第一階段，現在看到的投資的備忘錄，雙方投資的備忘錄，後續還有貿易的協定要處理，但是已經讓業界感受到政府從一開始32%的對等關稅到20%，現在調整為15%，而且這個15%跟相鄰近的國家，台灣的競爭力是保存住的，這點非常重要；但是個別的產業，都還有個別產業不同的問題，政府現在就是要積極的走向民間、走向產業，所以總統也好，行政院也好，在這一週已經開始全面的跟產業界來做各種的溝通跟座談。

卓榮泰南下傾聽產業心聲。（圖/中天新聞）

卓榮泰強調，整個走下來之後，會對接下來台美雙方的貿易協定在簽訂之後，政府更快速的把已經擬定的產業支持特別預算，全面而且廣泛的、有效的實施下去。那無論是對出口的多增加一些國際市場的開發，或者是對在國內的產業的轉型、升級、研發，甚至於更多的金融支持，政府都會極力的、及時的做到位，政府也會要求金融機構能夠主動來了解產業界的問題，主動的服務、主動的出擊，讓產業界能夠在一方面調適關稅之後，把國內該有的行政跟金融，跟對產業支持各方面，積極主動來做到，這是今天的目的。

