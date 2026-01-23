台美關稅拍板 卓榮泰：保住競爭力 積極走向產業聽取心聲

行政院長卓榮泰下午參訪台南永康區錸恩帕斯科技公司，受到員工熱情歡迎。（曹婷婷攝）

卓榮泰受訪強調，針對個別產業相關問題，政府積極走向民間，走向產業，這周開始和產業溝通、座談。（曹婷婷攝）

台美關稅談判1月16日落幕，確定降到15％，行政院長卓榮泰23日下午一連參訪台南科技、精密產業2家業者，並與汽車產業座談。他受訪強調，從一開始32％對等關稅降到20％，再到現在調整為15％，保持住與相鄰近國家競爭力，但個別產業還有個別相關問題，政府積極走向民間，走向產業，這周開始和產業溝通、座談。

卓榮泰下午一點半參訪台積電供應鏈廠商、台南永康區錸恩帕斯科技公司，受到員工熱情鼓掌歡迎，他說這是一家公司製程管路相當好的台灣隱形冠軍，想聽看看這樣關稅環境下，還需要政府多著力哪一些？

卓榮泰表示，政府談判團隊經過長達9個多月，和美國談定第一階段台美投資備忘錄，後續還有貿易協定要處理，但我們已經讓業界感受到，我們從一開始的32％對等關稅到 20％，現在調整為 15％，而且這個 15％跟相鄰近國家相比，競爭力是保存住的，這非常重要。

但他也提到，個別產業都還有個別產業不同的問題，政府現在就是要積極走向民間、走向產業，所以總統也好、行政院也好，在這一周已經開始全面跟產業界做各種溝通，座談。

卓榮泰說，整個產業走下來之後，相信會對台美雙方貿易協議簽定後，更快速地把已擬定的產業支持特別預算，全面且廣泛有效的實施下去，不論對出口增加、國際市場開發，或國內產業轉型升級研發，甚至更多金融支持都會極力即時做到位，同時也會要求金融機構主動了解產業界問題，「主動服務、主動出擊」，讓產業界一方面調適關稅後，把國內該有的行政金融對產業界的支持各方面積極到位。

