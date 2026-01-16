台美關稅拍板 台東鬼頭刀漁民稍鬆口氣

鬼頭刀是台東新港漁港重要產業。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台美貿易談判最終拍板定案為15%對等關稅。這項結果對台東成功鎮新港漁港的漁民而言，原本是零關稅，現在要15%，但比起過去幾個月籠罩在高關稅陰影，還是感覺稍微鬆了一口氣。新港區漁會則推動產品升級，盼鬼頭刀成為國際高端產品，降低新增關稅衝擊。

漁民最希望的就是「穩定」，因為海上作業極其艱辛，如果市場價格起伏太大，生活根本無法安排。過去一段時間，美國高關稅氣氛令漁民相當擔心，一位漁民表示：「之前很擔心捕回來的魚沒人要，現在稅率確定了，希望價格不會波動太大。」

新港區漁會總幹事陳俊銘指出，成功鎮作為鬼頭刀的重要產地，每年約有6、7成外銷歐美國家，美國更是台灣鬼頭刀最重要的市場。過去出口美國是「零關稅」，現在雖然15%，漁民希望未來不要把成本轉嫁到自己身上。不過，關稅定案後，未來銷售影響多寡，很大程度取決於美國買家的進口策略是否調整。

但是，雖然鬼頭刀銷美失去零關稅的優勢，漁會也全力推動「漁業改進計畫(FIP)」升級，爭取取得國際認可的 MSC(海洋管理委員會)永續標章，透過提升品質與落實永續管理，台灣鬼頭刀將不再只靠價格競爭，而是轉型為國際市場上的「高端精品」。只要品質做到最好，並取得國際認證，就能在美國市場爭取更高的議價空間，將關稅影響降至最低。

