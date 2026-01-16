台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

台美關稅談判歷經9個月，談判結果我方取得兩個最優惠待遇、四項目標。行政院副院長鄭麗君表示，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。對此，聯合新聞網整理重點QA，帶您快速掌握台美貿易協議。

Q：台美關稅談判結果，取得哪兩個優惠？

A：一、對等關稅15%，不疊加，是美國逆差國中最低的稅率。

二、232最優惠待遇，針對美國未來若徵收232半導體及衍生體關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。

Ｑ：台美關稅談判結果，取得哪四項目標？

A：一、對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。

二、成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

三、順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落。

四、促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

Q：15%「不疊加」是什麼意思？

A：對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。

Q：232條款關稅最優惠待遇有什麼？

A：除半導體關稅優惠待遇外，《232條款》中包含對汽車零組件、木材與木製衍生品的關稅，將從25%降至最高15%；航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品），則取得232條款的零關稅待遇。

針對美方未來可能新增進行232調查的品項，台美雙方也已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。

Ｑ：「台灣模式」跟日韓模式有何不同？

A：台灣模式有三大重點：一、企業自主投資。

二、信用保證、非政府出資：相關承諾強調「上限」概念，並非政府實際出資，與日、韓由政府直接投入資金的模式有所不同。

三、透過台美G2G（政府對政府）合作，共同打造利於企業發展的產業聚落。

Ｑ：是否導致台灣半導體供應鏈與產能大量外移至美國？

A：鄭麗君回應，以台灣模式跟美國來磋商供應鏈合作，最重要的目標是這並不是產業的外移，而是我國科技產業的延伸跟擴張。

Ｑ：進口美製汽車關稅會降低嗎？

A：鄭麗君回應，數周後與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時，會完整地向大家報告。

Ｑ：台美關稅談判以來，我國面對最大的挑戰是什麼？

A：鄭麗君表示，台灣是美國第六大的貿易逆差國，同時也是對美國而言最重要的半導體製造國，高達九成是來自於半導體衍生品以及ICT產品的數據，因此台美的談判必須同時就對等關稅及232各項關稅，同時和美國貿易代表署（USTR）及美國商務部來磋商。

