台美關稅拍板「台灣模式」切入美國供應鏈、台企將赴美投資2500億美元...台積電：對確保具韌性半導體供應鏈至關重要！

台美關稅談判終於拍板，確定對等關稅15%不疊加、半導體232關稅條款最優惠待遇。台積電今（16）日表示，樂見台美達成穩健貿易協議，緊密的貿易關係對於驅動未來技術發展以及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

鄭麗君今日在駐美代表處致詞時提到，台灣在談判達成四大目標，包含取得「232最優惠待遇」，談判過程中，面對的是美國尚未正式公布的稅率，台美在預設情境下磋商，美方承諾未來制訂232半導體及其延伸品關稅「不論為何，都將給予台灣最優惠待遇」。

另外，將以「台灣模式」協助台灣產業切入美國本土供應鏈，強佔AI商機，這也獲美方正面回應，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等，「裡面包含企業正在進行的投資計畫」。

鄭麗君也說，期待透過台美政府和政府間合作打造產業聚落，讓在美投資企業降低成本、風險，包含過去台灣科學園區經驗，不是要移過去或是複製，而是過去產業聚落的經驗，大家一起合作，在美國形成有利於個別企業成功的產業聚落型態、投資環境，包含爭取美方的土地、水電基礎設施、便捷行政措施、友善法規環境等，也獲美方載明於MOU。

對此，台積電今日透過聲明表示，作為一家服務全球客戶的半導體製造商，台積電樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係對於驅動未來技術發展以及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

（圖片來源：三立新聞）

