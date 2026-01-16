台美關稅拍板 台積電︰有助促進半導體供應鏈韌性

台美關稅拍板，台積電表示，有助促進半導體供應鏈韌性(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕台美關稅談判敲定對等關稅調降為15％，且不疊加半導體232關稅條款取得最優惠待遇；晶圓代工龍頭台積電(2330)聲明指出，樂見台美達成穩健的貿易協議，緊密的貿易關係有助驅動未來技術發展、確保具韌性的半導體供應鏈至關重要。

台積電表示，作為一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見台灣與美國達成穩健的貿易協議，半導體產業依賴全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係對於驅動未來技術發展、確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

美台並達成台灣自主投資美國的協議，不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主，由企業自主投資2500億美元，包括半導體AI、能源等，政府並提供最高2500億美元的信用保證額度支持，美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。

台積電目前規劃投資美國金額1650億美元，正在加快產能擴充，第一座廠已在2024年第四季度成功量產，第二座廠建廠完成，預計在2026年進機台，由於客戶的需求強勁，將在2027年下半年提前量產。第三座廠已動工，第四座廠與第一座先進封裝廠正在申請興建建築許可。此外，台積電也新購買附近另一塊大面積土地，以支援後續擴建計劃，因應AI相關強勁需求，提供更大的彈性，台積電預計在亞利桑那州建立獨立的超大型晶圓廠(Giga Fab)聚落，以滿足客戶對先進製程的產能需求。

