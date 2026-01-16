台美關稅拍板／對美關稅底定15%不疊加 廠商吞定心丸 傳產：將與日韓公平競爭

台美關稅談判達成15%稅率且不疊加，台灣機械與工具機產業指標大廠對今年產業景氣展望，開始由保守轉向審慎樂觀。記者黃仲裕／攝影

台美關稅談判達成15%稅率且不疊加，台灣機械與工具機產業指標大廠對今年產業景氣展望，開始由保守轉向審慎樂觀。上銀科技（2049）董事長卓文恒甚至透露，最近包括滾珠螺桿等訂單能見度，已較先前多出半個月，部分客製化產線「要開始加班了」。

卓文恒指出，台美關稅談判底定，而且稅率下降且不疊加，「與競爭的日、韓站在同一條起跑線」，對工具機與零組件產業來說，絕對是正面利多，對於新的關稅實施期程，他希望愈快愈好。

廣告 廣告

遠東新指出，此次關稅調整最大好處是與韓國競爭對手的關稅差距正式歸零，台灣產品不再因稅負吃虧，減少過去需與買方協商分攤關稅的壓力。然而，公司也坦言，整體受惠幅度不大，因直接由台灣生產並出口至美國的比例不高。

自行車及外銷變壓器至美國的重電業者都肯定這是一大好消息，稅率確定後鞏固業者在台灣研發高階產品與製造的地位，未來外銷出口更有競爭力。

事實上，隨著台美關稅近期釋出即將談妥的消息以來，上銀的訂單能見度，也由原來的二至2.5個月，增加為2.5至三個月，足足多半個月；市場觀望消除，客戶下單會更快，預期3、4月就會明朗，他原本對今景氣展望持保守看法，如今也轉趨審慎樂觀。

台灣機械公會理事長莊大立表示，台美關稅拍板，等於爭取到與競爭對手日、韓等國一個公平的競爭基礎。加上近期機械產業出口已穩健增長，相信可以藉由此次關稅談判的利多，乘勢而起，預期今年機械出口看增5%至10%，第2季景氣可逐步回溫。

工具機大廠程泰集團會長楊德華指出，美國在去年已成為台灣機械最大出口國，更是程泰集團最重要的市場，預期台美對等關稅降至15%，程泰對北美市場出口比重，有機會由目前的10%倍增至20%，但仍要觀察匯率變化。

東台集團董事長嚴瑞雄表示，台美關稅拍板定案為15%，與日本、韓國等主要競爭國家相同，這對整體產業環境是正向利多。但他強調，當關稅條件趨於一致後，市場競爭將更回歸到產品技術、製程能力與服務價值本身。

不過，莊大立也提醒，新台幣匯率較競爭對手國強勢，仍持續影響台灣機械產業出口競爭力，建議政府仍需持續關注新台幣匯率與競爭對手國的升貶關係，以維持我國機械產品的出口競爭力。

【看原文連結】

更多udn報導

他想穿拖鞋搭機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：誰會放辦公室

尪過世小叔分千萬房產 再做狠心1事她含淚吞

她腸道全是鉛 尪貼心1舉動為詐領1.2億保險金