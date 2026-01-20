台美關稅拍板 工具機公會：今年出口美國增6%至8%

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰今天表示，今年有6成企業主預期營收成長，工具機產業預期今年成長目標5%至10%。他表示，台美關稅拍板降至15%，對工具機產業有很大的幫助，出口到美國市場的成長幅度預期約6%至8%。

工具機公會上午舉行產業年度展望記者會，公會指出，隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體擴產、能源轉型及航太國防需求的爆發，帶動高精密設備需求全面熱絡，加上台美對等關稅協議拍板，台灣工具機產值與出口獲利將在今年全面甦醒。

廣告 廣告

陳紳騰表示，對台美經貿談判取得突破性進展，工具機公會表達高度感謝，並視為是今年產業翻轉的重要契機。

陳紳騰指出，台美對等關稅協議從原先稅率調降至15%，且不與原MFN（最惠國待遇）的稅率疊加，代表台灣已正式躋身美國主要逆差國中的「最優惠盟國待遇」，這讓台灣產品在美國市場的立足點，首度與日本、韓國及歐盟對手齊平。

陳紳騰指出，以往台廠在美國市場因高額實質稅賦處於苦戰，如今台美貿易協議釋放出的稅賦利潤，將直接轉化為廠商研發與轉型的能量，預期今年工具機與零組件產業景氣將顯著成長。

展望今年出口表現，陳紳騰評估，今年台灣工具機產業出口值目標，仍希望成長5%至10%，帶動7成到8成為出口導向的工具機產業擴展市場。

針對今年美國市場成長趨勢，陳紳騰預期，台美關稅底定為產業重啟成長動能奠定基礎，由於台灣可與日本和韓國站在同一個起跑點，預期今年工具機產業出口到美國市場的成長幅度約6%至8%。

公會說明，關稅底定可釋放稅賦利潤，轉化為轉型能量，評估工具機整機有8.5%至9.4%利潤空間出現，零組件大約有12%至13%利潤成長空間，為業者策略布局提供彈性。（編輯：張良知）1150120