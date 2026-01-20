台美關稅拍板 工具機出口美國估增6至8％

切割工具機。(Canva)

台美對等關稅協議正式拍板，關稅降至15%且不與最惠國待遇（MFN）疊加，為台灣出口產業注入強心針。台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰今（X）日表示，關稅結果對工具機產業幫助顯著，預期今年出口至美國市場可成長約6%至8%，整體產業成長目標可望達5%至10%。





工具機公會上午舉行年度產業展望記者會指出，隨著全球工業生產循環回升，加上半導體擴產、能源轉型以及航太與國防需求同步成長，高精密設備需求明顯升溫。搭配台美關稅協議定案，今年台灣工具機產值與出口獲利可望全面甦醒。

陳紳騰表示，公會對台美經貿談判取得突破性成果表達高度肯定，並視此為今年產業翻轉的重要契機。他指出，關稅調降後，台灣產品在美國市場的實質稅負大幅降低，首度與日本、韓國及歐盟競爭對手站在同一個起跑點，有助提升台灣工具機在美市的競爭力。





他分析，過去台廠因稅賦壓力在美國市場處於苦戰，如今釋放出的稅賦利潤，將可直接轉化為研發投入與產業升級動能。公會評估，關稅底定後，工具機整機可望增加約8.5%至9.4%的利潤空間，零組件則有12%至13%的成長潛力，為業者策略布局與轉型提供更大彈性。