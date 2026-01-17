台美關稅拍板 林濁水點破「大交易」背後：台灣首度變身主體
台美關稅協議拍板，對等關稅調降為15％且不疊加，台灣取得美國232條款關稅優惠。前立委林濁水分析，此次談判，台灣第一次成為交易行為的主體，而非強權搏奕中被交易的客體。
林濁水16日發文指出，在根留台灣原則下，台積電連同產業聚落加碼投資美國、15%關稅、台灣1.25兆國防預算、美國國會台灣授權法、2026美國國安報告、美艦台海自由航行，這些使台美間，在全新的全球格局和唐羅主義的戰略大架構下，完成了一個堪稱關係綿密的空前大交易。
林濁水指出，儘管交易過程，川普咄咄逼人，台灣有驚有險，但是第一次，台灣第一次成為交易行為的主體，而非強權博奕中被交易的客體。
他分析，交易中，台美在以彼此的安全、經貿、產業鏈架構為交易客體做了空前規模的大交易。但是吊詭的，由於這一個交易架構的形成，台灣成為鞏固印太戰略地緣政治樞紐，同時在經濟戰略上，鞏固了全球非紅科技產業硬體製造鏈的樞紐基地地位，於是面對中國，「台灣主權擺脫了過去成為美中交易籌碼的地位」。
他說，整個看起來，果然印證了川普雖然常常走鐘短視，但大美帝國長期縱橫全球的傑出精英政務官、戰略家將會運用川普的爆發力的同時把國家方向儘可能地導向妥善，真是世事難料，無比神奇。
