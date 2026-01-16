台美關稅拍板「汽車關稅尚未出爐」 日韓對美做了哪些讓步一次看
台美關稅談判底定，台灣輸美關稅降至15%，不疊加計算，至於國人關心美規車進口的關稅問題仍有待後續協商。回顧美國去年與日韓達成的關稅協議，日本與南韓在汽車議題上的讓步形式與深度明顯不同，反映各自國內產業結構與政治考量。
從白宮公布的事實清單來看，日本方面對美讓步最清楚、也最具象徵性的一項，就是汽車。其中一點是，日本正式承認美國汽車安全標準，這代表美國車不必再為日本市場重新做一套認證，是雙方長年談不攏的核心障礙。
另外，日本解除對美國汽車與卡車的長期進口限制，並提供「清潔能源車輛引進推廣補貼」給美國車廠。換句話說，日本是用「汽車市場准入加上補貼」作為對美的重要讓步項目之一。
南韓方面也有讓步，但性質比日本窄，比較偏向制度修正。一是取消美國車進口5萬輛上限，這是過去美韓談判中的老問題，現在正式解除。
二是承認符合美國聯邦汽車安全標準（FMVSS）的車輛，代表排放與安全認證程序簡化，不再要求額外資料。換句話說，南韓是移除非關稅障礙，讓美國車「比較好進來」。美國也在232條款下，把南韓汽車與零組件關稅封頂在15%，形成互惠。
至於台灣，美國商務部公布的事實清單標題「透過與台灣的貿易投資協議，恢復美國半導體製造業的領導地位」，沒有任何一條涉及汽車市場開放、承認美國車標準、取消進口限制或補貼美國車。台灣在232條款下談到的汽車，只是汽車零件的關稅上限不超過15%，未觸及市場准入議題。這也再度印證台灣與日韓協議的關鍵差異：日韓是拿「內需市場」去換美國讓利，台灣現階段則是拿「核心產業能力」去換。
更多udn報導
雄中地理期末考震撼！考卷全英文 高二生認栽
網購超商取貨誰想的？她舉手：可以講一輩子
國旅還玩得起？阿里山賓館新房價1晚1.5萬起跳
早上還是晚上運動更能減肥和預防慢性病？醫曝關鍵差異
其他人也在看
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUV
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUVEBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 2
六代Toyota RAV4 2.5 Hybrid旗艦版試駕：給我一個不選它的理由——除非你等2.0自然進氣
（文／Jason Chen）它來了！對於國內車市頗有關注的車迷們，過去數個月最為期待的，莫過於論聲量、論銷量都更勝國產車的神級進口休旅：Toyota六代RAV4。首發帶來2.5升油電動力、前驅及E-Four 4WD電子四驅，多達六款車型可選，104萬起的售價真的能「躺贏」？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 8 小時前 ・ 16
Toyota 當家商旅 Hiace 新年式登場！配備升級強化外觀質感及行車安全
Toyota 宣布在日本推出新年式 Hiace，透過配備升級方式，進一步強化當家商旅的外型質感及行車安全。新年式 Hiace 當地售價為 286～463.38 萬日圓，約台幣 57～92 萬元，將於今年 2 月 2 日正式在日本上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 2
買新車要等過年後？ 傳「美規車」進口關稅將規零
農曆過年前想開新車的觀眾朋友，現在是不是再等等呢！外傳台美關稅降到15%，條件之一是「美製車進口關稅」降到0%，如果成真，代表美國進口車會變便宜，粗略試算，GLE可能兩百萬就能買，BMW X5甚至有機會降百萬！而美規車如果低價搶市，勢必會帶來連鎖反應，其他車款也會跟著降！所以也有專家認為，如果不急著用車，也許可以再觀望。 #買新車#過年後#美規車#進口關稅東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 2
本田魂轉向美式硬派？美國製 Passport 傳逆輸入，話題壓過 Prelude、Civic Type R HRC Concept｜2026東京改裝車展
2026 Tokyo Auto Salon確實還可見到熟悉的身影如FL5 Civic Type R與新生Prelude等，但Passport的出現似乎又讓局面不太一樣了。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
想換豪華車不用等年終 BMW購車方案太犯規
迎接嶄新一年，BMW總代理汎德在2026年1月推出「BMW新年尊享禮遇」，端出超有感購車方案，主打低門檻入主豪華品牌，只要月付5,900元起，就能輕鬆開回家。不論是想購車或選擇彈性更高的BMW Yours多元智選租賃方案，都能依照個人需求打造最適合的用車方式，讓入主BMW不再遙不可及。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
特斯拉Model Y三排座回歸 後排座椅看起來仍然一如既往地毫無用處
作為全球最暢銷的跨界休旅，Tesla Model Y的每一次變動都牽動著整個電動車市場的風向。進入2026年，特斯拉推出了改款Model Y Premium的全新七人座版本，此版本僅在四輪驅動Premium車型上提供，價格增加2,500美元（約台幣7.9萬元）。特斯拉Model Y將三排七人座車型回歸，但座位依舊非常狹小。座艙內部的進化無疑是本次改款的最大亮點。為了維持科技領先地位，特斯拉宣布所有Premium版和Performance版車型都將配備黑色車頂內襯和更大的16吋資訊娛樂系統，比之前的15.4吋顯示器略有提升，同時縮窄了邊框，視覺效果直逼老大哥Model X。 對於許多家庭買家而言，最令人振奮的消息莫過於 「三排七人座」 配置的強勢回歸。這項選配在改款初期曾短暫缺席，如今正式在2026年式車型中重返清單。雖然受限於車身尺碼，第三排空間仍建議以兒童或短途應急為主，但對於需要靈活載人需求的家長來說，這絕對是擊敗同級對手的殺手鐧。目前這項配置主要提供給四輪驅動Premium車型，以2,500美元（約台幣7.9萬元）的選配價，賦予這款都會休旅更強大的空間機能與實用價值。 特斯拉並未Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
這下不買不行了，有ACC的新年式Suzuki Jimny有望今年導入
去年10月Suzuki於日本推出新年式Jimny，乍看沒有任何調整但好料全在車內，配備ACC主動式車距巡航控制系統，如今據了解國內今年則有望導入。Suzuki Jimny推出後就大受歡迎，尤其更實用便利的五門車型，去年初日本上市短短4天就接到5萬張訂單，而在接近年底10月時，Suzuki在日本則推出新年式Jimny，乍看和現行沒有任何差異，但翻開規配表則是會人大吃一驚。 新年式Jimny主要是針對配備升級，除配備Suzuki Connect智慧連網系統外，更配置消費者想要的ACC主動式車距巡航控制系統，另外也還有DSBS II雙感知器煞車輔助和車道偏離預防等系統。 相信國內消費者應該都希望可以買到有ACC的Jimny，這部分據了解Taiwan Suzuki已在規劃中，若無意外今年就有望導入，但實際配備項目和價格漲幅還有待原廠公布。新年式Jimny加入Suzuki Connect智慧連網、ACC主動式車距巡航控制、DSBS II雙感知器煞車輔助和車道偏離預防等系統，國內方面今年有望導入。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
Volkswagen 回歸神主牌！Golf 雙車型亮相，背後藏著什麼盤算？｜2026東京改裝車展
風雨動盪的年代總能看出誰方向堅定誰躊躇不定，不論他人，單就福斯集團本身，上層的Lamborghini和Porsche看似抓準性能車方案勇往直前，價格帶往下移後卻遭遇更激烈的競爭而略顯迷失方向，本家Volkswagen再燃油車領域的象徵Golf因略帶尷尬的時點受到議論，電動車卻又因特色與本身價格顯得些許迷航，在這樣的背景下，2026東京改裝車展Volkswagen仍選擇了請出Golf型雙動力代表，這會代表什麼意義呢？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
捷運車廂「點火」烤食物、玩打火機 北捷報警：最高可罰100萬
台北捷運近日發生多起鬧事案件，東門站有乘客在車廂內咆哮、疑似使用打火機烤蘑菇；也有乘客在座位把玩打火機，嚇壞其他乘客。台北捷運公司表示，經調閱監視器確認，相關行為涉及公共危險罪，已報警處理，並將依法開罰，最高可處100萬元罰鍰。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
272匹馬力＋quattro四驅 新世代Audi A6 S line台灣開賣
台灣奧迪去年為豪華C級距房車帶來全新世代Audi A6，如今再宣布2026年式A6 TFSI 200 kW quattro S line正式啟動接單，補齊旗艦陣容，讓想升級豪華房車的消費者有更完整的高階選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
Mazda 入門小車全面升級！改頭換面展新意 維持台幣 29 萬元實惠身價
日本 Mazda 宣布為旗下熱門輕型小車 Flair 進行改款更新，針對外觀造型及內裝配備進行升級，進一步強化產品競爭力，當地售價為 145.53～193.93 萬日圓，約台幣 29～39 萬元，仍是以實惠親民價格來搶攻入門市場。自由時報汽車頻道 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「輔助駕駛系統」非自動駕駛！高公局揭6大易失效誤判情境
[Newtalk新聞] 隨著科技進步，輔助駕駛系統(ADAS)成為現代汽車的重要配備，卻也發生不少車禍事故。高速公路局提醒輔助駕駛系統並非「自動駕駛」，並公布6大路況情境，容易導致車輛輔助系統無法正確辨識或失效。另提醒春節及和平紀念日連假匝道將進行封閉管制措施。 近年來，輔助駕駛系統(ADAS)成為現代汽車標配，因此也屢見相關車禍事故發生。高速公路局指出，目前市售車輛配備的輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動駕駛」。現行車輛配備的車道維持輔助系統(LKA)及主動車距控制巡航系統(ACC)，可能因感測器或鏡頭髒污、被遮蔽，或路上標線磨損不清，導致偵測設備無法正確判讀前方目標車輛、標線或障礙物。 輔助駕駛系統車輛可能無法正確辨識、失效6種道路情境：1.與前車速差過大或前車為靜止狀態(如：故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛等)。2.前車未行駛於車道正中間。3.旁車突然切入車道前方或前車突然轉向。4.行駛路型特殊(如：上下坡度或彎道曲度變化較大路段、行經匝環道等)。5.濃霧、雨天或強光等特殊天候環境。6.特殊型式之車輛(如：緩撞車等)。 高公局呼籲，目前輔助駕駛系統尚未達自動駕駛新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
Tesla Model Y Performance 開放下訂，3 月份得交付作業！
Tesla 在台開放下訂 Model Y Performance 車款，高強度性能僅需 3.5 秒即可完成零百加速，同時兼具 598 公里續航里程（WLTP），並開放全新車色海軍藍（Marine Blue），為當今台灣車市同級距純電車款最佳高性能 SUV。Performance 車款發售價格為 $2,499,900，於本周末即開放全台 Tesla 體驗店賞車，並同步適用當季度「零頭款」或「月付 $9,999 」購車優惠方案。GOCHOICE購車趣 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
象徵張開雙手迎接新能源，Honda 2027年新廠徽上路
Honda在2024年CES展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時新廠徽也一併亮相，並計畫2026年0系列Saloon將會量產，而近日Honda也正式發布新廠徽訊訊息。2024 CES展Honda展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時也一併讓新廠徽亮相，除此之外也預告0系列Saloon會在2026年量產，2025 CES展Honda進一步帶來0 Saloon電動轎車和全新0 SUV休旅車，如今隨著已邁入2026年Honda今日也正式發布新廠徽。 和過往相比Honda新廠徽猶如張開雙手迎接，這也是象徵Honda將要朝向純電與油電等新能源，因此除今年首款0系列電動車會率先使用新廠徽外，2027年起新世代油電系統車型也會同步使用，現行油電與燃油等車型則被排除在外。2024 CES展Honda展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時新廠徽也一併亮相。2025 CES展Honda帶來0 Saloon電動轎車和0 SUV休旅車。Honda新廠徽像似張開雙手迎接新能源，未來0系列電動車和2027年起新世代油電系統將會使用新廠徽。《原文詳Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節、228連假 國道匝道封閉日期出爐
下個月就是春節連續假期，之後緊接著228紀念日連續假期。交通部高速公路局今天（16日）說明各個連假的匝道封閉管制措施，提醒民眾注意。根據高公局規劃，從2月17日至19日、2月27日至28日，時段性封閉國1、國5南向部分入口匝道；2月19日至21日、2月28日至3月1日，時段性封閉國1、國3部分北向及自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
輔助駕駛系統不是萬能！高公局籲當心「6情況」辨識失效
近年來隨著科技進步，輔助駕駛系統（ADAS）已成為汽車的重要配備，大大降低許多駕駛的負擔，不過高速公路局提醒，目前市售車輛配備之輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動駕駛」，有六種情況會辨識失效，呼籲駕駛切勿因過度相信輔助駕駛系統而鬆懈。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 5 小時前 ・ 7
公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍
即時中心／温芸萱報導今（16）日上午8時10分，淡水客運682路公車行經北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅駕駛事件。駕駛長立即應變制伏該乘客，其他乘客協助報警。警方迅速到場將該名乘客帶離，所幸駕駛長與乘客均未受傷。台北市公共運輸處表示，對公車內暴力行為採零容忍政策，將加強駕駛長安全教育訓練，以保障乘客安全與行車秩序。針對今日上午8時10分許，淡水客運682路線公車行經台北市北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅公車駕駛長之暴力事件。駕駛長即時應變立即制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛長及乘客均未受傷。對此，台北市公共運輸處嚴正強調暴力事件零容忍！對於公車內駕駛長或乘客遭遇任何暴力行為，秉持暴力零容忍原則，絕不寬貸暴力行為；後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍 更多民視新聞報導高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」藍白強刪「公視董事延任條款」三讀 文化部長李遠：公視恐陷動盪不安民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
愛玩車／Škoda新旗艦電動休旅Peaq 即將登場
愛玩車／Škoda新旗艦電動休旅Peaq 即將登場EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言