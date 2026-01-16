台美關稅拍板「汽車關稅尚未出爐」 日韓對美做了哪些讓步一次看

台美關稅談判底定，台灣輸美關稅降至15%，不疊加計算，至於國人關心美規車進口的關稅問題仍有待後續協商。回顧美國去年與日韓達成的關稅協議，日本與南韓在汽車議題上的讓步形式與深度明顯不同，反映各自國內產業結構與政治考量。

從白宮公布的事實清單來看，日本方面對美讓步最清楚、也最具象徵性的一項，就是汽車。其中一點是，日本正式承認美國汽車安全標準，這代表美國車不必再為日本市場重新做一套認證，是雙方長年談不攏的核心障礙。

另外，日本解除對美國汽車與卡車的長期進口限制，並提供「清潔能源車輛引進推廣補貼」給美國車廠。換句話說，日本是用「汽車市場准入加上補貼」作為對美的重要讓步項目之一。

南韓方面也有讓步，但性質比日本窄，比較偏向制度修正。一是取消美國車進口5萬輛上限，這是過去美韓談判中的老問題，現在正式解除。

二是承認符合美國聯邦汽車安全標準（FMVSS）的車輛，代表排放與安全認證程序簡化，不再要求額外資料。換句話說，南韓是移除非關稅障礙，讓美國車「比較好進來」。美國也在232條款下，把南韓汽車與零組件關稅封頂在15%，形成互惠。

至於台灣，美國商務部公布的事實清單標題「透過與台灣的貿易投資協議，恢復美國半導體製造業的領導地位」，沒有任何一條涉及汽車市場開放、承認美國車標準、取消進口限制或補貼美國車。台灣在232條款下談到的汽車，只是汽車零件的關稅上限不超過15%，未觸及市場准入議題。這也再度印證台灣與日韓協議的關鍵差異：日韓是拿「內需市場」去換美國讓利，台灣現階段則是拿「核心產業能力」去換。

