台美關稅拍板！王婉諭「整理3重點」讚爆：比日韓條件更勝一籌
政治中心／黃依婷報導
美國商務部於美東時間15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2,500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2,500億美元的信用擔保。對此，時代力量黨主席王婉諭也大讚，「台、美關稅談判的結果，對台灣來說真的是超乎想像的好」。
王婉諭發文，就事論事，必須要給這次的談判團隊一個最大的掌聲，在川普「美國優先」、對外貿易態度極為強硬的前提下，台灣不只沒有被擠到角落，反而成功藉此站上了與「主要競爭國」相同的起跑點，這是台灣數十年來苦苦追趕的第一次。
王婉諭提到，這對台灣的科技業、製造業、傳產，影響都非常關鍵，也整理出談判重點三個重要的訊號解釋清楚，首先「對等關稅降到15%，而且不疊加」，代表台灣拿到的是美國所有「貿易逆差國」中最優惠的稅率，和日本、韓國、歐盟完全相同，真正決定企業能不能活下來的，不是「有沒有關稅」，而是「你的成本會不會比競爭對手高」。
王婉諭表示，「美方要求台灣對美增加2,500億美元投資+2,500億美元授信額度」，很多人一看到數字就被嚇到，但我們要把內容拆開來看，前面的2,500億美元，是台灣企業自主對美投資，後面的2500億美元，則不是強迫投資，而是授信額度，相較之下，日本直接投資5500億、韓國則是3500億，台灣的條件明顯更勝一籌。
王婉諭也強調最後一點，半導體與汽車零組件等232關稅，台灣拿到「最優惠待遇」，這是最關鍵的一點，也就是說未來美國不管和哪個國家在半導體、汽車零組件上談到更好的稅率，台灣都能直接適用，這大大降低了企業的不確定性，因為企業最怕的不是成本，而是不知道明年、後年規則會不會突然改變。
王婉諭總結，一定還是會有人說「那不還是有關稅？為什麼這樣算好消息？」，大家當然都希望關稅是0%，但在現在的國際局勢下，這根本就不現實，真正的關鍵是「在所有國家都有關稅的前提下，台灣不能輸在起跑基準線」；這次談判，無論是對等關稅，還是232關稅，台灣都拿到了「最惠國待遇」，代表未來無條件適用最佳稅率，這對台灣來說，是不能再更好的消息了。
更多三立新聞網報導
台美關稅15% 鄭麗文崩潰喊「國難當頭」：不堪、痛心！有什麼好高興的
台美對等關稅拍板15%！侯友宜「一件好事」：98%中小企業政府要重視
美商務部長喊「台灣40%半導體產能移美國」 鄭麗君解析真實情況
台美關稅15％ 經濟部460億補助仍能領
