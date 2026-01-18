台美關稅拍板！王鴻薇揭「民進黨2個不敢說的事」 網齊打臉酸爆

政治中心／林昀萱報導

台美關稅降為15%且不疊加MFN，台灣更成為第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家。國民黨立委王鴻薇卻稱「對美關稅的背後，民進黨有兩個不敢說的事」，批關稅是「喪事喜辦，簽約賣台」，一席話反遭網友留言開酸轟造謠。

王鴻薇16日在臉書表示，「行政院大肆宣布對美關稅15%，急著向國人邀功，卓榮泰甚至得意忘形，說是漂亮的全壘打。然而，得分的確是美國。事實上，對美關稅的背後，民進黨有兩個不敢說的事。第一個，就是我們承諾對美投資越來越高，已經喊到5000億美元，換算下來將近15兆台幣。其實去年史上最高的政府總預算，也不過2.9兆。換言之，民進黨對美的這場談判，我們已經預先把台灣五年的政府經費與未來投了進去，賴清德剩下的任期甚至不到四年，不看不知道，原來鵝城的稅，已經被收到民國120年以後。第二個，美國商務部長關稅公布後直言，預期台積電「將大舉投資，規模更大」，甚至直言目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。又根據彭博報導，關稅協議內容可能要求台積電在既有規畫之外，至少再增建四座晶片製造廠」。

王鴻薇表示，台灣15%這個數字背後，失去的卻是整體未來與關鍵技術，痛斥是「喪事喜辦，簽約賣台」。不過一席話網友不買單紛紛湧入貼文留言洗版：「知道什麼是私人企業嗎？」「搞得好像你是大股東」、「不要再瞎掰了好嗎？」「王立委越描越黑打點粉底」、「台積電是私人企業，要去哪個國家投資還要經過妳的同意嗎？」「5000億裡面是有企業出2500億怎麼不敢說，只會說政府被削5000億」、「造謠立委，大街罵人小巷道歉」、「看到這麼多人駡你這傢伙，代表這國家還有救」、「若真是如此，中國為什麼要跳腳？」「跟科技立委一樣凍死在自己版面」、「中共國的關稅是47%，王大立委是覺得這個關稅比較有面子是不是？臺灣還有一堆臺積電的廠房在蓋，美國多投資五個廠房什麼叫40%的產能外移？邏輯到底行不行？」「可悲的論述，只能騙一些不懂的長輩跟盲從者！台積電也有在中國設廠，請問就不是掏空了嗎？」「造謠立委講的話能信？」

