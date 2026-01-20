台美關稅拍板 百德：負擔可降低10個百分點

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台美對等關稅降至15%，工具機廠百德機械總經理謝天昕今天表示「這是好消息」，百德在關稅負擔可大幅降低約10個百分點；東台副總經理暨發言人嚴璐表示，目前在手訂單約新台幣30億元至35億元，今年業績目標追求兩位數百分比成長。

台灣工具機暨零組件工業同業公會今天舉行產業年度展望記者會，談到台美對等關稅降至15%，謝天昕笑說「這是好消息」，台灣工具機產業一直在相對困難環境中成長，現在與競爭對手國站在同一立足點，「應該會有好的效果」、「有努力就有機會」。

謝天昕分析，從百德角度來看，以往工具機產品出口至美國關稅加上疊加，大約落在28%左右，百德2025年在關稅支出費用，就將近200萬美元；現在台美對等關稅降至15%，整體來回可減少近10個百分點，對百德來說負擔大幅降低。

謝天昕指出，目前美國市場占百德整體業績比重約3成至4成。

對於政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業的融資額度，謝天昕表示，百德已在美國南卡羅來納州設立據點，從台灣半成品出口至南卡組裝完成。

展望今年營運，謝天昕表示，百德成長目標為10%，航太、能源、半導體應用看佳。其中，航太穩定成長，能源應用今年可大幅成長，主要是人工智慧（AI）應用需要很多晶片，台系客戶對於綠能和其他能源應用工具機需求大增，今年半導體美系客戶對工具機接單看好。

在訂單能見度上，謝天昕指出，百德目前在手訂單約新台幣10多億元，訂單能見度看到今年第2季底，航太產業訂單能見度可看到第3季底。

展望東台精機今年營運，嚴璐指出，汽機車應用相對穩定，人工智慧應用也可期待。

在產能布局上，嚴璐指出，東台今年啟動印刷電路板PCB鑽孔機在中國大陸吳江廠生產計畫，預計3月試量產、6月投產，下半年開始每月生產30台PCB鑽孔機；若客戶全數拉貨，今年有機會貢獻新台幣5億元至6億元營收。

嚴璐說明，今年東台集團業績成長動能來自PCB鑽孔機、半導體、亞太菁英航太產業訂單；另外，榮田訂單來自能源及軌道工程等產業，東台與策略夥伴永進合作效益也陸續發酵。（編輯：張良知）1150120