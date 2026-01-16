台美關稅拍板！ 經濟部：打造公平競爭條件、有利美國布局





此次臺美雙方透過協商，達成包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項目標，臺灣產品出口美國未來關稅將與對手國（如日本、韓國）一致或更優惠，為我國傳統產業輸美創造有利競爭條件。

另外，針對赴美投資業者也爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇，未來有利台灣業者結合美方研發、創新、人才及市場等優勢，鞏固雙方在全球半導體與高科技領導地位。

過去因日本、韓國與美方簽定貿易協定，多數工業產品出口美國享有關稅優惠待遇，以致影響我國輸美市占。本次我國爭取對等關稅降至15%不疊加原關稅，與日、韓關稅稅率一致，將有助於我國工業產品對美出口競爭力。

以工具機為例，原我國最惠國待遇（MFN）稅率為4％，競爭對手日本為2.4%、韓國0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於工具機產業對美出口金額提升；本次也同時取得汽車零組件232關稅最優惠待遇，與主要競爭國家（如日本、韓國）一致，台灣汽車零組件廠商在美國市場可以維持原有市占率與價格競爭力，出口值有望逐漸回升。

此外，我國成為全球第一個爭取到對美投資業者在半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，成功降低未來美國半導體關稅政策對我業者的不確定性，為晶片及半導體衍生品出口與對美投資建立可預期的制度環境；同時，美方承諾對台灣企業赴美設廠所需設備、原物料與零組件給予關稅豁免，有助於降低業者在地化生產成本，維持台灣半導體供應鏈的國際競爭力。

本次透過與美協商，未來我國將以「台灣模式」推動對美投資。此模式是在充分與國內高科技產業溝通後提出，即企業在考量貼近客戶、市場有訂單潛力而自主對美投資，並由政府協助提供良好投資條件促成投資落地美國。我國高科技產業投資美國不是「移轉」，而是供應鏈「延伸和擴展」，未來透過產業、金融、政府的協力合作，創造有利營運環境，形塑臺美產業經貿雙贏局勢。

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，行政院於9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列460億元，辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四大措施，自2025年8月7日起開放全面受理申請，協助受影響產業調整布局、度過短期衝擊。

