台美關稅拍板！藍白洗「投資5000億美元」換關稅 王定宇打臉

台美關稅出爐，王定宇指出藍白無法面對台灣的成功，只好拚命狂洗錯誤訊息。（資料畫面）

台美關稅談判結果今（16日）出爐，台灣對等關稅確定為15%，且不疊加，針對藍白質疑台灣須以「投資5000億美元」換取關稅成果，民進黨立委王定宇指出，台灣僅承諾直接對美投資2500億美元，至於另外2500億為政府提供的信保基金，並非實際投資金額，他直言，藍白陣營無法面對台灣談判成功，才狂洗錯誤訊息。

歷經9個月談判，台美關稅正式拍板，台美對等關稅調降至15%，且不再疊加，成為美國貿易逆差國中條件最優惠者之一，待遇與日韓相同；台灣企業將對美國進行2500億美元自主投資，台灣政府也將提供赴美投資的企業，2500億美元的信用擔保。

民進黨立委王定宇今在臉書表示，台灣取得對美逆超國最優惠的談判結果，藍白無法面對台灣的成功，只好拚命狂洗「投資5000億美元」換來的成果，他指出台灣對美投資分為2部分，第一部分為企業自主、直接投資2500億美元，其中已包含台積電既有的1650億美元投資，實際新增約850億美元，他認為以台灣產業目前發展規劃，不僅可以達標，也屬於企業全球布局的重要一環。

至於遭藍白陣營誤解的另一個2500億美元，王定宇強調，該筆為政府提供的「信保基金」，屬於企業提出投資計畫後，政府協助背書與利息補貼，資金來源為金融機構經風險評估後放貸，並非政府實際出資，政府角色是被動協助、主動權仍在民間，他直言，「真相才是打臉造謠的最佳方式」。





