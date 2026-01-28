台美關稅拍板 財長：取得好的待遇 盼立院順利通過

財政部長莊翠雲28日出席立法院財政委員會就「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告並備質詢。(記者塗建榮攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普以南韓國會延宕通過美韓貿易協議為由，將南韓關稅由15%調回25%，對台灣影響為何？財政部長莊翠雲表示，目前台灣對韓國是逆差，進口大於出口，且韓國與台灣是有競爭關係，包括汽車零組件及3C產品等；當然，產業取得好的待遇後要強化韌性，在國際間競爭上要做得更好。

立法院財政委員會今邀請財政部、主計總處等進行專題報告，國民黨立委林德福表示，韓國國會之所以久未通過美韓協議，是因在野陣營強烈杯葛，認為談判結果是屈辱外交，被迫簽屬一張千億美元的帳單，台灣是否簽了一張比韓國更糟糕的協議？

莊翠雲表示，台美貿易談判之後，跟競爭對手比較，我國取得齊平或更好的待遇，對產業是有幫助的，相關協議都要送立法院審議，希望可以順利完成作業，根據台美談判結果，對美國投資不見得比韓國高，企業自主投資是2500億美元，並非政府出資投資，另2500億美元是信用保證，支持金融機構對赴美投資產業最高的融資貸款，這個部分不見得都全部會用到。她強調，台美協議絕對沒有喪權辱國，且是分期分年。

民進黨立委吳秉叡表示，在野黨找藉口不通過台美協議，如果像南韓搞半年不通過，就要回到關稅20%且疊加。去年台灣對美國出超超過1500億美元，美國是將台灣當準盟友要幫他重建製造業，在野黨說台美協議是「掏空台灣」，但台積電有哪家廠關起來？還要增設5個廠！又不像馬英九時代大膽西進，將台灣的廠房關起來去中國設廠。

國民黨立委賴士葆則表示，台美關稅協議還沒有送到立法院審議。莊翠雲表示，雙方正在審視相關規定，簽署以後會很快送到立法院。賴士葆則說，只要送到立法院絕對會很快審議，不用擔心。

