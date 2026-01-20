台美關稅拍板！鄭麗君再曝1好消息：近期將接續完成簽署「對等貿易協議」

美東時間2025年9月29日，於第五輪臺美實體磋商期間，鄭麗君再度率團赴美國商務部與盧特尼克（Howard Lutnick）部長等舉行雙邊會議，與部長進入會議室後先行握手致意。翻攝鄭麗君臉書



台美關稅談判達成共識，透過台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元，取得15%且不疊加的最惠國待遇稅率（MFN），不僅確保台灣不輸歐盟日韓的競爭地位，也讓傳產鬆了一口氣。行政院副院長鄭麗君此次率領關稅談判團隊積極磋商，雙方召開實體、視訊超過40場會議，直到近日赴美進行總結會議終於拍板，昨天（19日）返台受到熱烈歡迎，她晚間也在臉書透露，台美近期將接續完成簽署「對等貿易協議」，這是雙方關稅談判的「最後一哩路」。

鄭麗君19日在臉書發文指出：「這趟旅途終於到了回家的時刻！」她談到，對於這幾天來社會各界對談判團隊的加油打氣，以及各種指教，團隊都衷心感謝。上週，她和楊珍妮政委率團赴華府與美方進行總結會議，獲致談判主要結果：台灣將取得對等關稅15%且不疊加，而對於美國未來可能制定232條款下的半導體及衍生品關稅，美方也承諾將給予台灣最惠國待遇，以及232其他多項優惠待遇。

台美雙方於美東時間今年1月15日簽署台美投資合作備忘錄後合影。由左至右依序為：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長、行政院鄭麗君副院長、行政院楊珍妮政務委員、駐美代表處俞大㵢大使。翻攝鄭麗君臉書

鄭麗君指出，此行，台灣與美國商務部完成簽署「台美投資合作MOU」，也向美國貿易代表署確認，台美雙方預計將於數週後接續完成簽署「台美對等貿易協議」，來完成雙方關稅談判的最後一哩路，「這九個月來，我們非常感謝社會各界的等待與包容，我們必須說，受到關稅衝擊的產業界朋友們，真的辛苦了！」

鄭麗君回顧從去年4月以來，台灣面對巨大的關稅挑戰，政府積極與美國展開磋商，實體加視訊，雙方召開超過40場會議。而為了準備談判，政院跨部會會議也開了超過400場。

鄭麗君坦言，談判團隊過著「雙重時區」的生活，在台北時，白天準備談判工作，晚上有時得和美方視訊到深夜；而當團隊在華府實體會議的同時，總統、副總統、院長、三位秘書長、國安會夥伴在台北常徹夜未眠的等待協商進展，隨時on call，並肩作戰，令人感動。她強調：「這是整個政府團隊這九個多月以來的日常，但正因為理解台美關稅對百工百業的沈重壓力，我們不敢有一絲懈怠。」

美東時間今年1月15日，與美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使，在美國商務部進行總結會議。翻攝鄭麗君臉書

鄭麗君指出，台灣是美國第六大逆差國，也是重要的半導體製造國，必須就對等關稅和232半導體未定關稅一併談判。這不是一場傳統經貿的談判，充滿著未知與挑戰，在這段峰迴路轉的旅途裡，必須克服彼此的貿易逆差，也必須談出產業合作的未來。現在台美投資MOU已經完成，後續還剩下「最後一哩路」，完成「台美對等貿易協議」的簽署，「我們期盼能不負國人託付，及早完成任務。屆時，我們會將協議文本及影響評估送交國會，也會持續向社會報告說明。」

鄭麗君感性地說，在這幾個月的談判中，她的內心不由得生出一股信念，「因為台灣人的努力，我們的產業實力和企業家精神，已經讓台灣成為世界上一個關鍵的力量。」她強調，充分地感受到，世界看好臺灣、需要臺灣，政府會持續全力協助企業在臺灣擴大投資，把產業根基扎得更深更廣，也會支持產業在國際上進行有利的國際佈局，延伸與擴展產業實力，「就像大樹要卓然而立於大地，不斷向天際線伸展，所仰賴的是深扎於土地中，強壯而健康的樹根。我相信，我們一定會以更壯大的臺灣自信地走向世界！」

