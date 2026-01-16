台美關稅拍板「15％關稅不疊加」 鄭麗君今早9點在駐美代表處直播親自說明

行政院今（16日）宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。而行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表、駐美代表俞大㵢將於台灣時間今天上午9時，在駐美代表處召開「台美關稅貿易談判新聞說明會」。該場新聞說明會將於駐美代表處臉書進行直播。

由鄭麗君、楊珍妮所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

