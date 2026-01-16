台美關稅拍板15％不疊加 國民黨：這絕對不是什麼好消息「半導體產業恐被掏空」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台美關稅達成共識，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等目標。然而國民黨卻痛批，這談判結果絕對不是什麼好消息，更可能讓台灣矽盾、半導體產業鏈外移美國，看似關稅數字下降，但對台灣整體百工百業，恐會有嚴重衝擊。

牛煦庭痛批，鄭麗君曾說不會出賣台灣產業利益，如今又打臉打臉自己的承諾，這是什麼談判代表？（圖／取自臉書）

國民黨發言人牛煦庭坦言，台灣如今面臨產業被掏空的壓力，去年10月美國總統川普就曾說，希望台灣晶片產能要有一半到美國生產，當時已引起社會恐慌及震盪，擔心護國神山、台灣矽盾將不復存在，當時談判代表鄭麗君就曾說絕對不會接受這樣條件。

牛煦庭直言，如今談判完成，美國商務部長盧特尼克直接說，希望台灣半導體產能40%轉移到美國，40%與50%相差無幾，請問鄭麗君的承諾是不是大跳票？而且台灣將對美國直接投資2500億，當中很可能就是半導體產業鏈，這樣下去晶片產能一定是大幅外移；牛煦庭痛批，鄭麗君曾說不會出賣台灣產業利益，如今又打臉打臉自己的承諾，這是什麼談判代表？

牛煦庭也說，國民黨一直要求談判小組跟國會報告進度，如今卻面臨黑箱、偷渡掏空台灣的事實，他也示警不只是台積電，關鍵是上下游供應鏈，可能整體轉移，這不是掏空，什麼才是掏空？牛煦庭更擔憂，投資美國2500億之後對中小企業的衝擊，政府還有紓困轉型的預算？確實關稅數字下降，但這對百工百業來說是好的嗎？

國民黨立委吳宗憲也說，台灣是出口導向國家，美國關稅對台灣有非常大影響，然而政府一直處在黑箱狀態、不想讓大家知道發生什麼事，希望政府可以公開談了什麼，而且要到國會讓大家知道。

吳宗憲指出，立委詢問很多談判過程，都被行政院以技術性的方式迴避，他重申，國民黨會持續監督，再透過召開記者會、公布資訊的方式讓資訊更透明，也會持續強力監督政府。



