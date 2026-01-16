台美關稅拍板15%不疊加 「媽媽市長」盧秀燕出聲：全力照顧產業、協助企業分散風險

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台美關稅談判結果正式出爐，雙方達成多項重要共識，包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品在美國232條款關稅中取得最優惠待遇，並進一步擴大台美供應鏈投資合作、深化AI戰略夥伴關係。台中市長盧秀燕今（16）日受訪時強調，政府已經盡力談判，市府會全力照顧產業，並協助拓銷、讓企業分散風險。

台中市長盧秀燕今（16）日受訪時強調，政府已經盡力談判，市府會全力照顧產業，並協助拓銷、讓企業分散風險。（圖／市府提供）

台中市長盧秀燕指出，她已看到行政院副院長鄭麗君越洋召開記者會對外說明台美關稅談判結果，關稅確定為15%且不疊加，與日本等東亞國家水準相近。她指出，外界高度關注台灣最終稅率，如今結果已大致底定，顯示政府已盡力談判，也談出與東亞主要國家一致的成果，呼籲產業界與市民朋友「安心拚經濟」，不必過度憂心。

廣告 廣告

盧秀燕也坦言，相較過去多在10%以下的關稅水準，此次美國對東亞國家的關稅確實偏高，未來部分以美國為主要市場的外銷產業，勢必評估調整布局，轉向非美市場。對此，她強調，台中市政府早已超前部署，將持續扮演產業最堅強後盾，協助企業分散市場風險、穩定訂單來源。

盧秀燕進一步說明，市府已推出多項具體配套方案，包括補助業者前往非美市場參展、行銷的旅費與參展費用，相關經費編列2,500萬元，目前申請踴躍、已使用近半。她承諾，未來市府將持續滾動檢討、視產業需求調整資源，全力照顧產業、照顧勞工，陪伴企業在新的一年穩健前行，攜手市民一起安心拚經濟。



更多FTNN新聞網報導

氣爆、關稅、豬瘟連環爆！盧秀燕挺過三大政治危機 施政滿意度年末順利回溫

台美關稅拍板降至15% 蔣萬安：盼政府守住護國神山

這筆爛帳誰來扛？台美關稅拍板降至15%不疊加 民眾黨追問：台灣的考驗才要來臨

