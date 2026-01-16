台美關稅拍板15％不疊加 最新網路投票結果驚人

台美關稅談判結束，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」等。台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠，台灣半導體和科技企業將新增2500億美元直接投資。入口網站《Yahoo奇摩》針對「台美關稅拍板15%不疊加，你的看法是？」進行網路投票，截至16日晚上，48.9%的網友表示不滿意、43.1%的網友表示滿意。

入口網站《Yahoo奇摩》16日針對「台美關稅拍板15%不疊加，你的看法是？」進行網路投票，截至16日晚上23點，已有4300人參與投票，目前民調正在進行中，24.0%的網友表示非常滿意、19.1%的網友表示還算滿意；15.4%表示不太滿意、33.5%表示非常不滿意；8.0%不知道/沒意見。

廣告 廣告

網友留言表示，「代價太高太高」、「賣了護國神山訂了不平等條約換15%還沾沾自喜？」、「還是回歸現實面，到底付出啥講清楚？」、「你以為只是去美國設廠？當美國都有美積電了，能自產自足，還會管你台灣被誰打嗎？」、「不是只看數字就好，重點是我們損失的是關鍵半導體產業，這是我們的根，其他國家是送錢給美國，我們是送命」、「掏空台灣有什麼值得高興」。

【看原文連結】