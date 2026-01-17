台美關稅拍板15%不疊加！最新「網路投票」結果驚人

政治中心／黃韻璇報導

16日台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％且不疊加，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。入口網站「Yahoo奇摩」發起相關議題投票，超過6000人投票結果出爐。

台美關稅拍板15%不疊加後，入口網站「Yahoo奇摩」發起投票，表示台美關稅談判結束，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」等，截至17日中午吸引超過6000網友投票。

投票結果顯示，有24.4%非常滿意、19.4%還算滿意、14.5%不太滿意、32.9%非常不滿意，以及8.8%不知道／沒意見。滿意者共43.8%、不滿意的有47.4％，不滿意者略勝3.6%。

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

針對關稅談判結果，鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。

鄭麗君指出，台美關稅談判，政院認為達成了四個主要目標。第一，美國對台灣的對等關稅，從4月的32%、8月初的20%，產業界非常期待我方能再調降對等關稅，現在成功地將對等關稅調降到15%且不疊加，是美國的主要逆差國當中最優惠待遇。若依據當時課徵對等關稅時，台灣主要智庫的推估，相較於去年4月的32%，將對我國產業出口及相關就業、GDP成長衝擊減緩八成。第二個達成的目標是，台灣取得了232最優惠待遇；第三個達成的目標是，以「台灣模式」協助台灣產業切入美國本土供應鏈，搶佔AI商機；第四個則是在此次談判中，促進了台美高科技雙向投資，希望未來彼此能夠成為緊密的AI戰略夥伴。

