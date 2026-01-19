台美關稅拍板15％不疊加 萬人網路投票結果太震撼

台美關稅談判達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等，但同時也承諾政府協助企業加大投資美國。入口網站《Yahoo奇摩》針對「台美關稅拍板15%不疊加，你的看法是？」進行網路投票，截至今天(19日)早上，44.5%的網友表示不滿意、44.4%的網友表示滿意。

入口網站《Yahoo奇摩》16日起針對「台美關稅拍板15%不疊加，你的看法是？」進行網路投票，截至今天(19日)早上8點，已有11800人參與投票，結果顯示，25.0%的網友表示非常滿意、19.4%的網友表示還算滿意；14.0%的網友表示不太滿意、30.5%的網友表示非常不滿意；11.1%不知道/沒意見。

網友留言表示，「現代馬關條約，喪權辱國，割地送款」、「15%是美國要給台日韓的，不問成本，只談15%，有宣傳之嫌」、「關稅15%爽的是台灣出口商，但是賠進去的卻是拿全台灣人民的錢去換的」、「只要與貿易競爭對手關稅相同，台灣不怕競爭」、「川普翻臉就跟翻書一樣....別高興太早」、「完全就中了川普的圈套，要降關稅可以，拿你全部家當過來，還有未來幾十年台灣人的錢再慢慢交過來，難以想像以後台灣政府還能有什麼錢去照顧台灣人，可憐了台灣的年輕人」。

