台美關稅拍板15%且不疊加 AIT揭6大關鍵盛讚：前所未有

談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，美國在台協會（AIT）表示，AIT和駐美國台北經濟文化代表處簽署一項貿易協議，建立美台之間戰略經濟夥伴關係，大幅強化美國本土半導體供應鏈。

美國在台協會。 （圖／翻攝畫面）

AIT今（16）日在臉書發文提到，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署了一項具有歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業。這項前所未有的承諾，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作，並鞏固國家安全。該協議建立了美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與產業的領導地位。

廣告 廣告

行政院經貿談判工作小組談判結束並達成共識，在美國華盛頓舉行記者會。楊珍妮（左起）、鄭麗君、俞大㵢。（圖／中天新聞）

根據協議，台灣將協助美國投資於台灣的半導體、人工智慧（AI）、國防科技、電信及生物科技產業，以增進美國企業進入市場、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業中的領導地位。

此外，該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易。其中包括以下6點：

一、對台灣貨品適用的美國對等關稅稅率，最高不超過15%。

二、對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品適用的美國《232條款》關稅，最高不超過15%。

三、美國將對學名藥、其原料、飛機零組件，以及無法取得的天然資源，適用0％的對等關稅。

四、未來對台灣半導體適用的《232條款》關稅，將對投資美國的台灣半導體製造商給予獎勵。

五、在核准的建設期間內，正在美國新建半導體產能的台灣企業，可規劃產能最多2.5倍的產品輸美而免繳《232條款》關稅；超過配額的進口，則適用較低的優惠《232條款》稅率。

六、已完成在美國晶片建設計畫的台灣企業，仍可規劃產能最多1.5倍的進口而免繳《232條款》關稅。

延伸閱讀

關稅談判承諾對美巨額投資 挨轟「賴公移山」

對台關稅15%加5000億美元投資 美台商會籲速過避免雙重課稅

抨擊關稅談判結果 鄭麗文：賴清德拿什麼討川普開心？