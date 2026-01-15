台美關稅拍板15%！ 台灣投資、信保共5000億美元

美台貿易協議拍板定案！美國商務部15日宣布，美台達成貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將從20%降為15%、不疊加，美方承諾未來如果新增半導體232關稅，台灣企業能享有最惠國待遇；台灣方面同意加碼投資美國5000億美元、約合16兆台幣，其中的2500億美元是台灣科技業者直接投資，另外的2500億美元是台灣政府投資在美半導體供應鏈的信用擔保，美國商務部表示，美台貿易協議將驅動半導體業大規模回流美國。

半導體232條款 美：台灣企業享最優惠待遇

美國商務部15日宣布，台灣輸美商品的關稅稅率將從20%降為15%且不再疊加，台灣方面同意加碼投資美國5000億美元，約合16兆台幣，美國商務部長盧特尼克指出，基本上台灣有兩項承諾，一個是科技公司直接投資2500億美元，另一個是台灣政府提供2500億美元協助中小企業。

廣告 廣告

台灣首度為本國企業爭取到半導體及相關產品對美投資最優待遇，美方承諾未來如果新增半導體232關稅，台灣企業都能享有最優惠配額免稅或低稅率，盧特尼克也說，台灣的學名藥、飛機零件等產品，美方都非常樂於提供便利，希望給予免關稅，台灣有產而美國沒有生長的天然資源則不會課徵關稅。

台美協議 美商務部：助美半導體產業大規模回流

盧特尼克上周曾預告，「台積電將加碼投資美國」，現在確定台灣科技業將直接對美投資2500億美元，台積電佔比多少還有待確認，盧特尼克指出，美方需要半導體來保障國家安全，因此需要在美國製造這些半導體。

專家表示，台灣承諾擴大對美半導體投資換取關稅優惠，也希望換取美國在台海安全上繼續提供安全保障。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

台美關稅15%定了？政院證實：鄭麗君再度赴美 談完將對外公布

與日韓同起跑線！關稅有機會15%不疊加 台灣出口競爭力免於被超車

黃國昌才剛赴美談關稅就傳「降到15%」 鍾佳濱酸：用念力促成？