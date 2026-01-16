台美關稅拍板15%外加投資信保各2500億！中經院連賢明4點分析 重點一次看
[Newtalk新聞] 美國今天宣布美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。中經院院長連賢明表示，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次，他提到當中包含了幾項重點。
連賢明表示，美國商務部長盧特尼克出來講台灣貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含三個部分：大開放，大採購，大投資。這部分應該是台灣貿易協議中承諾的投資部分。
首先是台積電，先進製程總投資金額為 2,500 億美元，連賢明指出，這比原先台積電承諾的 1650 億，還增加 850 億美元 ，這可以是台積電或其他廠商，但沒有清楚說明新增投資的時程。
第二是台灣政府承諾協助科技公司，特別是中小科技業，提供最高達 2,500 億美元的信用保證。
第三則是台灣政府承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。
第四點是在對等關稅上，關稅水準為 15%，其中已包含最惠國待遇（MFN）關稅（就是俗稱不疊加）。連賢明提到，比較關鍵的應是台積電等廠商答應新增 850 億投資。根據昨天台積電法說會，魏董說第二廠剛蓋完要開始裝機，預計 2027 年下半年投產，第三廠和第四廠接者會開始蓋，看起來應該是很難在川普任內完成投產。
連賢明認為，也就是說，假設是台積電的話，新承諾投資不太可能在川普任內完成，不過也有可能是其他科技廠商投資。而台積電等廠商可以免除半導體關稅（Section 232) 以及設廠的設備和器材也可以免稅。
以公布的投資協議內容，政府部分談的比日本韓國歐洲都來的優。政府就提供信用保證 (上限2500億美金），不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。
連賢明強調，對台積電好不好當然就見仁見智。還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。是說台積電ADR夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。
連賢明補充，許多標題都說台灣承諾投資五千億美金。這部分應該澄清一下，廠商直接投資2500億，政府信用保證 2500 億，這兩個金額不是互斥的，也就是說台灣所承諾的廠商直接投資是 2500 億，但政府願意提供信用保證讓這些投資更順利，並不是兩個加總說總投資金額達到 5000 億。當然，假設投資順利的話，總投資金額當然有可能超過 2500 億，但沒有承諾 5000 億美金的投資。
更多Newtalk新聞報導
快閃訪美 黃國昌曝：1.25兆國防特別條例高比例非屬於對美軍購
台美關稅傳15% 黃國昌訪美才知談妥：不只媒體看到的擴大投資金額
其他人也在看
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 10
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
傳斬獲Meta大單！大同悍漲半根爆量21.2萬張 這低軌衛星股「7天強漲53%」笑開花
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高走揚，終場漲234.56點，以30,941.78點作收，漲幅0.76%，成交金額6600.16億元。觀察今日成交量排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台股瘋到連處置股都飆漲？「這PCB大廠」連5漲繼續飆 記憶體不甘示弱一早就噴！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股多頭火力全開，連向來被視為「警示區」的處置股，也全面加入狂歡行列。近期市場資金湧入被關禁閉的個股，非但未見退潮...FTNN新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
不給人上車了？這新制受惠股「狂漲49%」連6噴登強勢股王 網哀：根本買不到
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（15）日台股加權指數收盤30,810.58點，跌131.2點，跌幅0.42%，觀察昨日表現強勢個股，台境*（8476）作為近期土方新制受...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%
台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 16
【時代變了】台泥、中鋼是存一個傳產龍頭低檔佈局，或只剩抱著不放的沈沒成本？
存股本來是存一個不會倒的未來前景，怎麼給存成了一場修行？玩股網 ・ 1 天前 ・ 4
遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲
[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。 黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。 展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。 魏哲家說，由新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 7
台積電法說會 陸行之評像「打3分全壘打」
[NOWnews今日新聞]台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，半導體分析師陸行之在臉書發文，肯定台積電最新表現「數字好到不行」，形容像是「打了個3分全壘打」，提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 6
台積法說／亞利桑那二廠量產等重點一次看
[NOWnews今日新聞]台積電今（15）日舉行法說會，因AI相關需求持續強勁，今年預計也是強勁成長的一年，而今年資本支出破表，預計將達520億至560億美元，估未來三年資本支出也都將維持高檔，董事長...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 7
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 29
台股屢創新高！這25檔ETF市價也同寫新天價
[NOWnews今日新聞]台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、0...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體缺貨有多恐怖？不是DRAM廠說的2028 外媒揭斷貨潮恐燒到5年後
AI浪潮正快速吞噬全球記憶體產能。儘管全球DRAM第三大廠美光預期，這波記憤體缺貨潮可能延續至2028年，但外媒引述多家產業人士說法指出，實際情況可能更為嚴峻，2026年全年記憶體晶片供應早已被預訂一空，最悲觀的推估甚至認為，記憶體供給吃緊狀態恐一路延續到2031年。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
大摩再升價 台積今法說開牌
晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，內外資研究機構於法說會前幾乎全部調升目標價，迄今下好離手，就等台積電對未來展望與資本支出計畫等重要訊息更新。法說前夕，摩根士丹利證券不但二度調高台積電股價預期，還同步升評世界、降評聯電，並端出晶圓代工族群多空操作策略，可說別出心裁。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
台積電法說會倒數投資人卻先跑？股價跌25元至1685元 名師：正常
台積電（2330）重量級法說今（15）日登場，股價卻率先反映漲多壓力，早盤開低震盪，一度下跌25元、最低來到1,685元，跌幅約1.46%，分析師指出，主要是「利多出盡」。台積電股價過往常在法說會前後出現一到兩周的整理期，屬於正常技術性修正。隨著短線漲多獲利了結，反而為中長線投資人提供較佳的布局時點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 1 天前 ・ 5
廣達尾牙今晚登場 盤中失守280元關卡先「押寶」？分析師看法出爐
科技大廠陸續籌辦尾牙犒賞員工！今（15）日由代工大廠廣達（2382）打頭陣，董事長林百里對公司營運與AI伺服器後市展望備受市場關注。不過，廣達今日股價表現偏弱，盤中一度跌破280元關卡，最大跌幅約2.27%，投資人關注是否仍有「尾牙行情」可期，分析師看法也率先出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
台灣有多少有錢人？億元級富豪將衝破15萬人 財富飆59兆元
台灣人多有錢？中國信託銀行最新公布《2026年台灣超高資產客群財富洞察報告》，億級資產客群持續擴大，預估3年後，財富總額達到59兆元，人數增加到15.5萬人，其中，淨資產規模達新台幣1億元以上的高資產客群預估將由8000人增加到1.1萬人。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
【Yahoo早盤】雙重利多激勵！台股大漲逾500點衝31,339點新高 分析師：抱股過周末
台美關稅談判出爐，台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，再加上台積電（2330）法說會表現優異，激勵台股今（16）日跳空大漲逾500點，站上31,339.39創新高。顧德投顧分析師黃紫東受訪表示，雙重利多消息帶動資金大幅回流，尾盤有高機會站穩3萬1整數關卡，盤勢呈現健康的資金輪動格局，並建議投資人不急於短線大幅調節持股。Yahoo奇摩股市 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言