台美關稅拍板15%外加投資信保各2500億！中經院連賢明4點分析 重點一次看

[Newtalk新聞] 美國今天宣布美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。中經院院長連賢明表示，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次，他提到當中包含了幾項重點。

連賢明表示，美國商務部長盧特尼克出來講台灣貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含三個部分：大開放，大採購，大投資。這部分應該是台灣貿易協議中承諾的投資部分。

首先是台積電，先進製程總投資金額為 2,500 億美元，連賢明指出，這比原先台積電承諾的 1650 億，還增加 850 億美元 ，這可以是台積電或其他廠商，但沒有清楚說明新增投資的時程。

第二是台灣政府承諾協助科技公司，特別是中小科技業，提供最高達 2,500 億美元的信用保證。

第三則是台灣政府承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。

第四點是在對等關稅上，關稅水準為 15%，其中已包含最惠國待遇（MFN）關稅（就是俗稱不疊加）。連賢明提到，比較關鍵的應是台積電等廠商答應新增 850 億投資。根據昨天台積電法說會，魏董說第二廠剛蓋完要開始裝機，預計 2027 年下半年投產，第三廠和第四廠接者會開始蓋，看起來應該是很難在川普任內完成投產。

連賢明認為，也就是說，假設是台積電的話，新承諾投資不太可能在川普任內完成，不過也有可能是其他科技廠商投資。而台積電等廠商可以免除半導體關稅（Section 232) 以及設廠的設備和器材也可以免稅。

以公布的投資協議內容，政府部分談的比日本韓國歐洲都來的優。政府就提供信用保證 (上限2500億美金），不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。

連賢明強調，對台積電好不好當然就見仁見智。還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。是說台積電ADR夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。

連賢明補充，許多標題都說台灣承諾投資五千億美金。這部分應該澄清一下，廠商直接投資2500億，政府信用保證 2500 億，這兩個金額不是互斥的，也就是說台灣所承諾的廠商直接投資是 2500 億，但政府願意提供信用保證讓這些投資更順利，並不是兩個加總說總投資金額達到 5000 億。當然，假設投資順利的話，總投資金額當然有可能超過 2500 億，但沒有承諾 5000 億美金的投資。

