台美關稅拍板15% 彰化水五金業者鬆口氣：可安心過年

全球知名「水龍頭故鄉」彰化頂番婆的水五金產業，長達9個月來籠罩在對等關稅的不確定陰霾中，造成訂單凍結、生產線放緩，上千家工廠與年產值高達600億的供應鏈面臨嚴峻考驗。今（16）天台美關稅稅率拍板15%且不疊加，讓當地傳產業者終於放下心中大石，直呼總算可以安心過年。

彰化頂番婆水五金產業自從去年4月美國對台關稅32%，7月定為20%後，海外訂單就像按下了暫停鍵，工廠生產放緩，不過現在終於拍板下修到15%，讓業者相當振奮。

齒輪傳動業者黃進霖指出，15%看起來好像跟日本、韓國跟歐洲一樣，但不疊加，幾乎回到原本一個非常好的狀況。

台美關稅拍板有助訂單回流。圖／台視新聞

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈也說，之前關稅是嚇到的，大家都HOLD住，關稅15%恢復到大家都一樣的基準，產業預期可以有10%到20%的成長。

關稅塵埃落定帶來利多，畢竟頂番婆水五金專區產品有7成出口美國，這下不只訂單回溫，也讓工廠能夠提前備料、規劃產線。歷經這場關稅風波，業者同時開始思考分散風險，要在海外尋找更多機會。

