台美關稅拍板15%！楊珍妮擔任談判重要角色 他讚「低調卻無法忽視」

台美關稅談判的重要角色，除了行政院副院長鄭麗君，就是行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（資料照片／行政院提供）

磋商9個月的台美關稅談判終於拍板，稅率15%且不疊加。談判團隊中，除了領頭的行政院副院長鄭麗君，另一個重要角色，就是行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文細數楊珍妮的40年來的工作經歷，並稱讚她「低調卻無法忽視」。

張育萌指出，1983年，楊珍妮踏上公職起點，進入經濟部國貿局工作，當時總統是蔣經國，行政院長是孫運璿。「當時的楊珍妮還不知道，她將會成為國貿局的首位女局長。」

張育萌續指，楊珍妮在國貿局認識前政委鄧振中，鄧振中當時在多邊貿易科，他們共同的目標，就是要讓台灣加入世界貿易組織（WTO）。當時，前總統蔡英文是政大教授，被邀請擔任WTO入會的談判顧問。那段時間，國貿局常常挑燈夜戰，為了這個幾乎「不可能的任務」，工作到半夜凌晨。

張育萌表示，2002年，台灣最大的國際新聞就是終於「正式加入WTO」，成為第144個會員國。從那一刻起，台灣終於享有跟其他會員國一樣的低關稅。隨後，楊珍妮被派駐到日內瓦的WTO代表團，繼續為台灣的多邊談判打拚。

張育萌說，2007年3月，經濟部成立「經貿談判代表辦公室（OTN）」。那個年代，韓國、新加坡、東協和歐盟陸續談成「自由貿易協定」（FTA）。台灣如無一個專責、能打國際談判的團隊，恐在關稅和國際貿易制度會一路被邊緣化。問題是，這個辦公室人力超精簡，卻責任沉重，不只要談FTA，讓台灣打進國際賽，還要同時處理國際爭端。

經貿辦總談判代表楊珍妮（中）完成台美關稅談判，返台在桃園機場接受獻花。（圖／鄒保祥攝）

張育萌提及，經貿辦才剛成立沒多久，第一仗就遇到歐盟擴大課稅範圍。歐盟把原本屬於「資訊科技協定」的產品重新分類，從零關稅改成高關稅。包括液晶顯示器、機上盒和「多功能事務機」。台灣跟美、日聯手，向WTO的爭端解決機制提告。台灣的訴訟由經貿辦親自上陣，主要負責談的產品是「液晶顯示器」。官司前後拖了2年多，台灣告贏了。歐盟在拿到報告後，也沒有上訴。

張育萌表示，2014年8月，楊珍妮升任國貿局長，成為台灣首任女性國貿局長。她當時說，「男性或女性都一樣，做事真的比較重要。」

張育萌還說，那年，中韓談成雙邊FTA，對台灣市場衝擊來勢洶洶。當年的APEC又在北京舉辦，台灣派出副總統蕭萬長參加APEC期間，分別跟美國國務卿 John Kerry，和安倍晉三進行雙邊會談，中國嚴厲對台灣抗議。身為國貿局長的楊珍妮，當時任務就是要隨時掌握情資，並成為台灣 APEC 團隊的關鍵後援。

張育萌接著表示，2020年5月，蔡英文連任總統後，楊珍妮出任「台灣美國事務委員會」主任委員，負責當時台美重中之重的談判工作「台美21世紀貿易倡議」。最終，2023年，美國貿易代表署宣布台美完成談判。時任美國總統拜登8月簽署《美台21世紀貿易倡議首批協定實施法》。

張育萌指出，賴清德總統就職後，楊珍妮擔任行政院政委，同時兼任經貿辦總談判代表。去年，美國宣布台灣32%超高關稅。前後歷時10個月，台灣談到關稅15%不疊加，還加上對232條款的最優惠待遇。

張育萌回憶，讓他印象很深刻的是，在記者會上，鄭麗君說明談判成果後，楊珍妮也接著說，「這是一個全面性的談判，比拜登時期的『台美 21 世紀貿易倡議』更廣」。

張育萌認為，楊珍妮在說出這句話的時候，有多少百感交集。畢竟3年前，她才替台灣談到這項台美史上最完整的「台美21世紀貿易倡議」。

「談判桌上的驚濤駭浪，肯定不是政治口水可以比的。」張育萌表示，他很喜歡「戰貓」副總統蕭美琴說的，「這場談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力。」謝謝鄭麗君和楊珍妮的合作無間，很多談判不是「奇蹟」，而是一群人用幾十年累積的專業，在關鍵時刻，為國家一肩扛起。



