台美關稅拍板15%！王鴻薇轟喪事喜辦：民進黨有2件不敢說的事

談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，國民黨立委王鴻薇直言，這背後隱藏著民進黨有2個不敢說的事。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

王鴻薇今（16）日在臉書發文提到，行政院大肆宣布對美關稅15%，急著向國人邀功，行政院長卓榮泰甚至得意忘形，說是漂亮的全壘打。然而得分的卻是美國。事實上，對美關稅的背後，民進黨有兩件不敢說的事。

王鴻薇表示，第一個，就是我們承諾對美投資越來越高，已經喊到5000億美元，換算下來將近15兆台幣。其實去年史上最高的政府總預算，也不過2.9兆。換言之，民進黨對美的這場談判，我們已經預先把台灣五年的政府經費與未來投了進去，賴清德剩下的任期甚至不到四年，不看不知道，原來鵝城的稅，已經被收到民國120年以後。

王鴻薇批民進黨政府對於關稅是喜事喪辦。（圖／王鴻薇臉書）

王鴻薇接著提到，第二個，美國商務部長關稅公布後直言，預期台積電「將大舉投資，規模更大」，甚至直言目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。又根據彭博報導，關稅協議內容可能要求台積電在既有規畫之外，至少再增建四座晶片製造廠。

行政院經貿談判工作小組談判結束並達成共識，在美國華盛頓舉行記者會。楊珍妮（左起）、鄭麗君、俞大㵢。（中天新聞）

王鴻薇憂心，台灣15%這個數字背後，失去的卻是整體未來與關鍵技術。事實跟數字擺在眼前，就算卓榮泰硬誇、綠媒硬洗，卻是洗不了喪事喜辦，簽約賣台的事實。

