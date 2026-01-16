台美關稅拍板15％！盧特尼克：台灣必須「讓川普滿意」

台美關稅協議塵埃落定，從原本的20％調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，對此美國商務部長盧特尼克表示，「他們（台灣）必須讓我們的總統開心，對吧？因為我們的總統是保護（台灣）的關鍵」。

美國商務部長盧特尼克。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，根據台美關稅協議，台灣企業承諾在美國投入高達5千億美元，用於半導體、能源與人工智慧領域的投資，其中至少2500億美元為直接支出，另有2500億美元以信用擔保形式，用於支撐供應鏈與產業聚落的發展。

廣告 廣告

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受《CNBC》專訪時，將這項協議形容為「在美國本土生產的巨大承諾」，他直言，「他們（台灣）必須讓我們的總統開心，對吧？因為我們的總統是保護（台灣）的關鍵。」

此外，《路透社》分析指，這項結果不僅下調多項台灣出口至美國的關稅，並引導大規模投資，流向美國科技產業，而此舉在深化川普（Donald Trump）政府與台北關係，恐也可能進一步「激怒北京」。

延伸閱讀

台積電2025年第四季EPS 19.5元 全年狂賺逾6個股本再攀頂

張瀞文/4兆美元對決：Google挑戰輝達 AI權力正在易手

路透：陸報關行被告知輝達H200晶片不准入境