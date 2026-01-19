台美關稅拍板15% 鄭麗君返台親曝內幕：總統無時差待命

行政院副院長鄭麗君率談判團隊赴美完成台美關稅談判，取得「對等關稅15%且不疊加」等重要共識，今（19）日清晨6點多，談判團搭機返台，行政院長卓榮泰親自接機，向鄭麗君與團隊表達感謝，鄭麗君自曝，知道卓揆要親自接機，緊張地睡不著！同時透露在整個談判過程，「總統、院長都無時差在台灣stand by」，讓在美國的她可以隨時聯繫。

鄭麗君表示，其實自己是在飛機上才知道卓院長要來接機，因為院長交代同仁不能告訴她，所以在飛機上她緊張地睡不著覺，對於卓揆公務繁忙還親自接機，一方面覺得不好意思，另一方面也覺得非常非常感動，感謝卓揆在整個談判過程給團隊最大的支持跟信任，每一次她到華府第一個收到的就是來自卓院長的訊息，詢問他們「平安抵達了沒」，然後附上加油2個字，今天又特地以行動前來接機表達鼓勵。

接著，鄭麗君透露，雖然自己跟楊珍妮政委是談判團代表，但必須說，其實整個談判團隊就是「整個政府」，談判小組除了談判代表之外，還有包括各部會的代表，尤其大家可能不知道是，從總統、副總統、院長到總統府秘書長、國安會秘書長、行政院秘書長，其實開了無數次的決策會議擬定策略，讓談判小組有總體方針跟方向，在跨部會的努力下，今天走到關鍵的這一步路。

鄭麗君說，尤其在前線談判時，「總統、院長都是無時差在台灣stand by」，讓她可以隨時打電話請示解決所有問題，有整個政府的共同努力才能走到今天這一步，心中感到非常感謝。

鄭麗君親自報告，「此行在華府進行了總結會議，歷經9個月的談判，經過總結會議確認台灣取得對等關稅15％不疊加，逆差國家中的最優待遇，同時也取得了未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國的待遇。」此外也和美國商務部簽署投資MOU，同時向美國貿易代表署了解，預計數週後，會再簽署台美對等貿易協議，鄭麗君表示，這兩份協議都簽署完即完成最後一哩路，就可以完成總統院長交付的任務，詳細的內容週二將召開記者會向國人報告。

最後，鄭麗君也有感而發說，「經過這一次我們跟美國磋商供應鏈的合作證明一件事情，那就是台灣人的努力、台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，我們充分的感受到世界看好台灣、需要台灣，政府會全力的在台灣持續擴大投資，把產業的根基紮得更深更廣，也會支持產業在國際上進行有力的國際布局，來進行實力的延伸跟擴展，以更壯大的台灣，自信的走向世界。」

