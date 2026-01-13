台美關稅捷報助攻！ 台積電衝1,720元新天價 台股大漲寫歷史新頁

【緯來新聞網】受台美貿易協議即將達成的利多消息激勵，台股今日開盤表現強勁。據外媒報導指出，美國政府與台灣的貿易關稅協議已進入法律審查的最後階段，預計最快將在本月內正式公布。受此利多刺激，加權指數今日開盤，觸及 30,973 點，大漲逾 406 點，刷新台股歷史最高紀錄。

（圖／Artlist）

報導指出，該協議計畫將台灣輸美貨品的進口關稅，由現行的 20％下調至 15％。此項調整具有指標性意義，除了讓台灣的關稅待遇與日本、南韓等美國在亞洲的關鍵貿易夥伴看齊，能有效緩解台灣企業對於長期貿易壁壘的不確定性。受此利多帶動，權王台積電（2330）今日開盤股價表現亮眼，最高觸及 1,720 元新天價。



關稅由 20％ 降至 15％ 將直接減輕資通訊、電子零組件及精密機械等出口產業的負擔，大幅提升台灣企業在全球市場的價格競爭力。儘管市場仍密切觀望今晚即將公布的美國 CPI 數據以及聯準會近期面臨的政策動態，但在台美關稅利多定調的推動下，台股今日展現強勢上攻態勢。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

星二代自爆險遭親爸詐騙 王中平「招搖撞騙」胡瓜也認證

李炳輝靠打賞維生曝日薪！帶中風又連摔老婆露面報平安