台美關稅揭牌15％ AIT曝六大關鍵喊讚

美國對台關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，美國在台協會（AIT）今表示，AIT與駐美國台北經濟文化代表處，簽署了一項貿易協議，並建立美台之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈。而該協議也可透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易。

AIT今（16）日在臉書發文，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處，簽署了一項具有歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作，並鞏固國家安全。

AIT強調，該協議建立美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與產業的領導地位。根據協議，台灣將協助美國投資於台灣的半導體、人工智慧（AI）、國防科技、電信及生物科技產業，以增進美國企業進入市場、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業中的領導地位。

除此之外，AIT也指出，該項協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易，包括：

一、對台灣貨品適用的美國對等關稅稅率，最高不超過15%。

二、對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品適用的美國《232條款》關稅，最高不超過15%。

三、美國將對學名藥、其原料、飛機零組件，以及無法取得的天然資源，適用0％的對等關稅。

四、未來對台灣半導體適用的《232條款》關稅，將對投資美國的台灣半導體製造商給予獎勵。

五、在核准的建設期間內，正在美國新建半導體產能的台灣企業，可規劃產能最多2.5倍的產品輸美而免繳《232條款》關稅；超過配額的進口，則適用較低的優惠《232條款》稅率。

六、已完成在美國晶片建設計畫的台灣企業，仍可規劃產能最多1.5倍的進口而免繳《232條款》關稅。

最後，AIT也附上完整事實說明（fact sheet）英文全文，民眾亦可參考美國商務部網頁。

